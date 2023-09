Amici 23, oggi domenica 24 settembre inizia, nel programma numerosi ragazzi “collegati” a personaggi famosi

0 SHARES Condividi Tweet

Il talent show di Mediaset, “Amici di Maria De Filippi“, si appresta a tornare in grande stile oggi, domenica 24 settembre su Canale5. Questa edizione, ribattezzata “Amici 23″, si distingue particolarmente per la presenza di numerosi “figli d’arte” tra gli allievi. Il format, che ha lanciato diversi artisti nel panorama musicale italiano, si avvale della direzione di coach di alto calibro come Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro, tra gli altri. Anna Pettinelli, una delle figure storiche del programma, ritorna dopo l’addio di Arisa.

Allievi d’eccezione: i nomi dei nuovi protagonisti

Il cast di Amici 23 è ricco di sorprese. Holden, al secolo Joseph Carta, non è altro che il figlio di Paolo Carta e parente della celeberrima Laura Pausini. Tra gli altri allievi spiccano Matthew, legato in amicizia con l’ex allievo Irama, e Chiara Porchianello, già nota nel mondo della danza e legata a Giulia Stabile. Dustin, ballerino di origine australiana, ha invece stretti legami con Isobel Kinnear, mentre i rumour indicano la presenza di Giovanni Antonacci, figlio del famoso cantante Biagio Antonacci.

Tra le curiosità legate al talent, ricordiamo che non è la prima volta che allievi con background familiari illustri calciano il palcoscenico di “Amici”. Precedenti edizioni hanno visto protagonisti come LDA, figlio del noto Gigi D’Alessio, e Angelina Mango, figlia del cantante Mango. Quest’ultima, dopo il successo ottenuto nel talent, ha raggiunto traguardi importanti nella musica italiana, collezionando un Disco d’Oro e preparando il suo primo tour nazionale.

Le aspettative per questa edizione e il successo dei “Figli d’Arte”

La presenza di figli d’arte può portare una marcia in più al programma. Spesso questi giovani talenti, avendo vissuto in ambienti intrisi di musica e spettacolo, portano con sé un’esperienza e una preparazione non comuni. Tuttavia, “Amici” è noto per dare a tutti le stesse opportunità, indipendentemente dal background. Pertanto, sarà interessante vedere come questi allievi si comporteranno e se riusciranno a emergere grazie al loro talento personale.

Con l’avvicinarsi della prima puntata, le aspettative sono alte. L’interesse verso questi “figli d’arte” potrebbe aumentare la curiosità del pubblico e alzare gli ascolti. Ma oltre alla curiosità, c’è grande attesa per vedere le performance di tutti gli allievi, per scoprire chi, tra loro, sarà la nuova stella della musica italiana.