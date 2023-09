Francesca Fagnani spiazza: “Cosa ha avuto il coraggio di dirmi un’ospite”

0 SHARES Condividi Tweet

Con l’avvicinarsi del ritorno di “Belve” su Rai 2 il 26 settembre, Francesca Fagnani, la conduttrice dello show, ha condiviso dettagli ed emozioni in un’intervista a Repubblica. Il suo programma, diventato un cult per diverse generazioni, ha spopolato sui social media, con clip che raggiungono persino 300mila visualizzazioni su TikTok. La Fagnani, profondamente grata per il calore dei fan, sottolinea l’importanza di coinvolgere anche il pubblico giovane, citando il ruolo crescente di RaiPlay.

Cosa le ha detto Laura Ravetto

La franchezza della Fagnani nell’intervistare è diventata la sua firma, portando qualche volta a commenti acidi da parte degli ospiti, come il piccante complimento di Laura Ravetto riguardo al suo sorriso: “Laura Ravetto mi ha detto: ‘Ma l’hanno mai brevettato questo sorrisetto da stronza?’. Mi ha divertito molto”, La stagione che sta per cominciare promette grandi nomi: Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona sono tra gli ospiti della prima puntata. L’anticipazione per l’intervista con De Martino è palpabile, dato che molti sono curiosi riguardo alla sua recente separazione da Belen Rodriguez. “Belve” introdurrà anche novità come segmenti dedicati agli attori, con Valerio Lundini che inaugurerà questa nuova sezione.

Verità, vulnerabilità e la Rai “sovranista”

Francesca riflette sulla natura delle sue interviste e su come le persone mostrano spesso la loro vulnerabilità, discutendo malattie o dipendenze. Sottolinea un cambio culturale che ora permette una maggiore apertura su argomenti un tempo tabù. Questo tipo di verità, secondo la Fagnani, crea una connessione sia per chi parla sia per chi ascolta.

Nonostante la narrativa corrente su una Rai “sovranista”, la Fagnani rileva che la sua esperienza lavorativa non è cambiata. La sua visione della libertà è personale: non aspetta che le venga concessa, ma la prende. Ha poi condiviso il suo punto di vista sul trasferimento di Bianca Berlinguer a Rete4, descrivendolo come un passo coraggioso e più legato alla psicologia che all’ideologia.

Andando più sul personale, la Fagnani esprime il suo rammarico per non poter condividere il suo attuale successo con sua madre, scomparsa da qualche tempo. Riflettendo sulla loro relazione, sottolinea l’importanza e la profondità del legame materno.

Francesca Fagnani è indubbiamente in un momento culminante della sua carriera, portando con sé un mix di successi e riflessioni personali.