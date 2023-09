lary Blasi riceve il Tapiro d’Oro da Staffelli, la sua reazione è una vera e propria bordata a Noemi Bocchi

0 SHARES Condividi Tweet

Una delle trasmissioni più attese, Striscia La Notizia, sta per tornare sul piccolo schermo. Con una coppia inedita alla guida, Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, l’atmosfera si preannuncia elettrica. Ma prima della grande première, l’attenzione si è spostata su un altro dettaglio: la consegna di un Tapiro d’Oro.

Ilary Blasi e il Tapiro d’Oro

Ilary Blasi ha rivelato ai suoi follower su Instagram di aver ricevuto un tapiro d’oro. L’ambito (o temuto) riconoscimento, simbolo di Striscia per chi si trova al centro di piccole o grandi polemiche, le è stato consegnato dallo storico inviato Valerio Staffelli. Ma c’è di più. Ilary, conosciuta per il suo spirito vivace e pungente, ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina: “Valerio, sei sicuro che fosse per me?”.

La domanda, apparentemente innocua, ha fatto scatenare i fan e gli osservatori di gossip. Molti hanno interpretato queste parole come un’affermazione velata rivolta a Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti. E se così fosse, sarebbe un ulteriore episodio in una serie di tensioni sottolineate dalla stampa tra le due donne.

Il motivo dietro al Tapiro

Ma perché Ilary Blasi avrebbe dovuto ricevere il Tapiro d’Oro? Le voci circolanti parlano di un episodio recente: Ilary era stata filmata mentre guardava una partita di calcio del figlio. Accanto a lei, Noemi Bocchi e Francesco Totti. Un video che ha immortalato un momento particolare in cui un’amica, notando la storia Instagram di Ilary, ha mostrato il post ai due, suscitando espressioni sorprese. Un filmato che è diventato rapidamente virale, alimentando le chiacchiere e le speculazioni.

La consegna di un Tapiro d’Oro a Ilary Blasi ha dato vita a molteplici interpretazioni e teorie. Ma quale sarà la vera storia? Sarà molto interessante vedere come la situazione si evolverà e come sarà raccontata la storia nella puntata di stasera di Striscia La Notizia.