Uomini e donne, Gianni Sperti fa una domanda ad un cavaliere e il web esplode dalle risate

L’ultima puntata di “Uomini e Donne” ha iniziato in maniera piuttosto intensa, riprendendo la discussione tra Gemma Galgani e Silvio. Maria De Filippi sembrava evidentemente infastidita dalla situazione, cercando di far chiarezza. Silvio, dopo essersi seduto al centro dello studio, ha mostrato il suo primo incontro esterno con Donatella, durante il quale si è scambiato un tenero bacio, dimostrando una forte complicità.

Gianni Sperti, ex ballerino e opinionista del programma, ha voluto sottolineare quanto sia genuino l’interesse tra due persone quando c’è vera attrazione, lanciando alcune frecciate a Gemma. Ma Tina Cipollari è intervenuta in difesa di Gemma, ribadendo l’importanza di capire come Silvio si sia comportato con Donatella. La stessa Donatella ha dichiarato che Silvio è sempre stato gentile e attento. Tuttavia, ciò che ha colpito di più è stata la domanda di Gianni a Maurizio: “Tu sei un tipo passionale o basico?”. Una domanda che ha fatto divertire molto i fan e i telespettatori.

Barbara De Santi e Alessio: una nuova conoscenza

Proseguendo con il segmento Trono Over, la puntata ha evidenziato la crescente vicinanza tra Barbara De Santi e Alessio. Sebbene Alessio stia anche conoscendo Claudia, quest’ultima ha fatto notare che Barbara potrebbe non essere il tipo ideale per lui. Tuttavia, Barbara, con il suo tipico stile schietto, ha messo le cose in chiaro, promettendo a Claudia di tenerla d’occhio, guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico.

Michele: un corteggiatore che divide

Nel segmento finale, l’attenzione si è spostata su Manuela Carriero. Maria De Filippi ha evidenziato la sua simpatia per Michele, un corteggiatore napoletano noto per le sue battute spiritose. Durante un’esterna, Michele ha cercato di divertire la tronista con alcune battute su Maria. Tuttavia, il suo stile scherzoso ha sollevato dubbi in Manuela, che si chiede se sia genuino o solo una strategia per guadagnare popolarità. La reazione del pubblico è stata mista: alcuni lo vedono come un ragazzo sincero, mentre altri lo ritengono astuto e non del tutto autentico. Nel frattempo, Manuela ha anche avuto un’uscita con Carlo, che ha riservato delle sorprese.