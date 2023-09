Alberto Matano, la mamma a ruota libera su cosa è accaduto in casa quando ha fatto coming out e sulla lite con Lorella Cuccarini

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano, da anni al timone de “La Vita in diretta“, ha sempre avuto un legame forte e speciale con sua madre, Marisa Fagà. Anche se lui stesso ha menzionato la madre in diverse occasioni pubbliche, è la prima volta che Marisa decide di parlare apertamente di questo legame e delle prove che hanno affrontato insieme come famiglia. L’intervista al settimanale “Gente” getta luce su questo rapporto unico, sul coming out di Alberto e sulle accuse di maschilismo che gli sono state rivolte.

Un legame inossidabile con Marisa Fagà

Alberto e Marisa condividono un legame speciale, radicato in valori di lealtà e libertà. Marisa viene descritta come una donna forte e indipendente, sempre coerente con le sue convinzioni, anche quando era l’unica a credere in quello in cui si batteva. “Mia madre è stata ed è una donna libera. Ha sempre fatto ciò in cui credeva, anche quando aveva tutti contro,” racconta Alberto, sottolineando come sia stato educato, insieme al padre, ad essere leale e libero. Questo profondo legame è testimoniato dai continui scambi di opinioni tra madre e figlio. Qualunque cosa Alberto faccia o dica, Marisa è sempre pronta a condividere il suo punto di vista, a lodarlo o rimproverarlo se necessario. Un aneddoto raccontato con una nota scherzosa riguarda il comportamento di Alberto durante il Premio Biagio Agnes: “L’ultima volta che mi ha fatto arrabbiare è stato al Premio Biagio Agnes, dove si è messo una mano in tasca. Non si fa!” esclama Marisa, mostrando quell’affettuoso spirito critico che solo una madre può avere.

Il sostegno materno nelle controversie

Nel 2020, Alberto Matano venne accusato di maschilismo da Lorella Cuccarini, un’accusa che Marisa considera sia surreale che ingiustificata. “Mi sono indignata quando gli è stato dato del maschilista,” dice, sottolineando come Alberto sia stato cresciuto con i valori dell’eguaglianza di genere. Questa forte dichiarazione materna getta luce sulla profonda connessione tra madre e figlio e sul sostegno incondizionato che Marisa ha offerto ad Alberto durante i momenti difficili della sua carriera.

Il coming out: una rivelazione accolta con amore

Una delle parti più emozionanti dell’intervista riguarda il coming out di Alberto. Quando ha rivelato alla sua famiglia di essere gay, Marisa ammette di essere stata inizialmente spiazzata. Era stata sorpresa, dato che Alberto aveva avuto una lunga relazione con una ragazza. Ma, come ogni madre amorevole, Marisa ha prontamente accettato e supportato suo figlio. “L’amore prevale sempre,” afferma, ricordando come abbia sempre combattuto per i diritti e l’accettazione. La sua reazione mostra una profonda comprensione e amore incondizionato per suo figlio, valori che ha sempre cercato di instillare in lui.

Alberto, dal canto suo, è grato per l’immensa accoglienza e supporto che ha ricevuto dalla sua famiglia. Marisa ha anche parole affettuose per Riccardo Mannino, il marito di Alberto, che ha sposato nel 2022. Lo descrive come una persona adorabile, una preziosa aggiunta alla loro famiglia.

