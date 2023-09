Damiano dei Maneskin apre il cuore su Giorgia Soleri: “Cosa sarebbe successo se non mi fossi fidanzato con lei”

0 SHARES Condividi Tweet

In un mondo dove la sfera privata degli individui è spesso sotto l’incessante occhio del pubblico, la celebrità può rappresentare una spada a doppio taglio. Damiano David, frontman dei Måneskin, ne sa qualcosa. Dopo mesi dallo scandalo mediatico provocato da un video che lo ritraeva in una situazione intima con una ragazza che non era la sua fidanzata storica, Giorgia Soleri, decide di prendere parola e mettere in chiaro alcuni aspetti.

Il peso delle scelte

Quando, lo scorso giugno, il video di Damiano è divenuto virale, molti si sono precipitati a giudicare, senza avere tutte le carte in tavola. Il cantante chiarisce: “Giorgia ed io avevamo già preso la decisione di lasciarci. Non c’è stato alcun tradimento, e sono rammaricato che questa sia stata la percezione del pubblico. Non era il modo in cui volevo affrontare la situazione.”

E poi Damiano ha anche aggiunto: “Mi domando se sia giusto che, solo perché sono apparso in TV, debba sentire la costante pressione di essere sempre ‘sul pezzo’, temendo che qualcuno possa pubblicare un momento privato, trasformandolo in uno scandalo. È una mancanza di rispetto umano.”

Il cantante non si ferma qui e rilancia, rivelandosi determinato a tutelare la propria sfera privata: “So chi ha condiviso quel video e l’ho minacciato di denuncia. Non puoi pubblicare un momento privato senza il consenso delle persone coinvolte.”

L’importanza di Giorgia nella vita di Damiano

Nonostante il tumulto mediatico e la fine della loro relazione, è evidente che Giorgia occupa un posto speciale nel cuore di Damiano. La loro relazione non è stata solo una storia d’amore, ma un punto di riferimento fondamentale nella vita del cantante.

“Durante gli anni con i Måneskin, tutto intorno a me cambiava a un ritmo vertiginoso,” riflette Damiano. “Avere Giorgia al mio fianco, come una roccia, mi ha aiutato a mantenere i piedi per terra. È stata essenziale nella mia crescita personale e artistica.”

L’ammirazione e la gratitudine per Giorgia sono palpabili nelle parole di Damiano, che sottolinea come la presenza di lei nella sua vita lo abbia protetto da possibili scelte avventate: “Se fossi stato single in questo periodo frenetico, probabilmente avrei preso decisioni estreme. Come ho detto in precedenza, temo che avrei potuto mettermi in situazioni pericolose o persino, in un momento di disperazione, poter pensare di farla finita.”