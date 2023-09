Enrica Bonaccorti sconvolge tutti: “Cosa mi è successo a luglio, una scoperta accidentale mi ha salvato la vita”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrica Bonaccorti, conosciuta dal grande pubblico come un volto amato della televisione italiana, ha recentemente condiviso un episodio intenso e drammatico della sua vita attraverso un dettagliato post su Facebook. La sua narrazione comincia descrivendo un inizio d’estate apparentemente come tutti gli altri, senza alcun presagio di quanto stava per accadere. A luglio, il suo corpo iniziò a manifestare segnali inusuali: senza aver fatto modifiche significative al suo stile di vita, come variazioni nella dieta o cambiamenti nei farmaci, avvertiva un prurito incessante e la sua pelle divenne arrossata e maculata,.

Decidendo di non ignorare questi sintomi preoccupanti, Enrica decise di sottoporsi a una serie di esami medici. Quel che inizialmente sembrava essere un banale fastidio, si trasformò in un viaggio medico che avrebbe potuto cambiare drasticamente il corso della sua vita. I medici, notando queste anomalie, optarono per degli esami più approfonditi, che portarono alla scoperta di un calcolo renale.

Un’inaspettata svolta cardiaca

Sebbene la diagnosi del calcolo renale potesse sembrare una questione piuttosto comune, ciò che seguì dimostrò quanto fosse fortunato per Enrica aver dato seguito ai primi sintomi. Durante le procedure iniziali e i controlli per l’intervento del calcolo, un team di cardiologi fece una scoperta sconvolgente. Le arterie di Enrica, il principale sistema di approvvigionamento di sangue per il cuore, erano gravemente ostruite. Una condizione così critica avrebbe potuto portarla alla morte entro pochi mesi, se non fosse stata scoperta e trattata.

In quel momento, il focus dell’intero team medico cambiò drasticamente. La necessità di un intervento cardiaco d’urgenza diventò prioritaria. Enrica venne informata della gravità della sua situazione, e fu deciso che avrebbe dovuto subire un intervento chirurgico a cuore aperto, una procedura complessa e lunga. L’attrice fu sottoposta a ben otto ore di intervento, durante le quali le vennero effettuati quattro bypass. Questi bypass furono realizzati prelevando vene dalle gambe di Enrica e utilizzandole per creare un percorso alternativo, permettendo al sangue di fluire correttamente al cuore.

Lo stato d’animo di Enrica Bonaccorti oggi

Emergendo da una tale esperienza, è comprensibile che Enrica si sia sentita sopraffatta da una moltitudine di emozioni. La profonda gratitudine verso il team medico che l’ha assistita è stata espressa in più occasioni. Ha voluto ringraziare in modo particolare il prof. Massimo Massetti del Policlinico Gemelli e il dott. Lauria. La loro competenza, dedizione e cura sono state essenziali nel garantire il successo dell’intervento e nella conseguente fase di recupero.

Enrica ha anche condiviso le sue riflessioni sul significato più profondo di questa esperienza. Ha sottolineato quanto sia essenziale ascoltare il proprio corpo, dare seguito ai sintomi, anche se possono sembrare insignificanti.

.