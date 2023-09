Wanda Nara dopo la scoperta della malattia sbarca a “Ballando con le stelle”

0 SHARES Condividi Tweet

Wanda Nara, moglie dell’attaccante Mauro Icardi, ha sorpreso i suoi fan annunciando la sua partecipazione come concorrente nella prossima edizione di “Ballando con le stelle“. L’annuncio è arrivato tramite un video sul social della trasmissione, nel quale Wanda esclama giocosamente a Milly Carlucci: “Ti sei dimenticata di me, perché quest’anno ci sarò anch’io!”. Questa non sarà la prima volta che vediamo Wanda sul palcoscenico di Ballando; infatti, l’anno scorso, aveva fatto una breve apparizione come ballerina per una notte e aveva scherzato sulla sua futura partecipazione con Paolo Belli. La promessa, fatta con leggerezza e sorrisi, si è ora trasformata in realtà.

Dietro il sorriso e l’energia di Wanda, ci sono battaglie private

Recentemente, Wanda ha condiviso una rivelazione scioccante: è stata diagnosticata con la leucemia. Raccontando il momento in cui ha scoperto della sua condizione, ha detto: “All’inizio le infermiere sono arrivate piangendo, mi hanno abbracciata e io ho detto a Mauro: “Sto per morire e non me lo dicono”. Queste parole riflettono la paura e l’angoscia che ha provato, facendola sentire vulnerabile e spaventata. Ma con il supporto dei suoi cari e l’attenzione medica, Wanda si sta ora sentendo più forte e pronta a prendere questa nuova sfida nella sua carriera.

Un altro grande nome si unirà al cast di “Ballando con le stelle”

Lino Banfi. L’attore iconico, noto per il suo senso dell’umorismo e la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, ha condiviso un video in cui annuncia la sua partecipazione. Banfi ha rivelato che, nonostante le persone gli abbiano suggerito di unirsi al programma per anni, ha sempre esitato a causa della sua età e della sua mancanza di esperienza nel ballo. Ma ora, ispirato da altri partecipanti passati che non erano necessariamente giovani o ballerini esperti, ha deciso di accettare la sfida.

Quest’anno, “Ballando con le stelle” si sta preparando ad essere un’edizione emozionante con una lineup eccezionale di celebrità. Oltre a Wanda Nara e Lino Banfi, il cast include anche Teo Mammuccari, Lorenzo Tano, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Antonio Caprarica e Sara Croce. Con una tale varietà di talenti e personalità, gli spettatori possono aspettarsi molti momenti indimenticabili, performance impressionanti e, soprattutto, storie toccanti di resistenza, determinazione e passione.