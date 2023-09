Federica Panicucci diretta sulla nuova linea di Pier Silvio Berlusconi nella attuale edizione del Gf

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci, che guida la trasmissione “Mattino Cinque” insieme a Francesco Vecchi, ha recentemente espresso la sua opinione sul Grande Fratello. Durante la puntata di ieri, martedì 26 settembre di Mattino Cinque, la Panicucci ha dedicato una sezione per discutere gli eventi più recenti del Grande Fratello.

Mentre la trasmissione era in corso, la Panicucci ha avuto l’opportunità di collegarsi in diretta con la casa del Grande Fratello, dove ha notato la cantante Fiordaliso già impegnata in un allenamento sul tapis roulant, mentre la maggior parte degli altri concorrenti erano ancora a riposare. Colpita dal suo impegno, la Panicucci ha commentato: “È notevole vedere Fiordaliso che si allena così presto, mentre il resto della casa sta ancora dormendo. Questo mostra veramente il suo spirito combattivo e la sua determinazione. Complimenti a lei!”

Federica Panicucci ha spezzato una lancia in favore dell’AD Mediaset

Continuando la sua analisi sul Grande Fratello, la Panicucci ha menzionato la recente puntata del reality, condotta da Alfonso Signorini. Dopo aver mostrato un breve riassunto dell’episodio, la conduttrice ha espresso il suo apprezzamento per la nuova direzione del programma. Ha elogiato il format attuale del reality, sottolineando come apprezzi il fatto che il programma eviti il sensazionalismo e il trash.

Queste parole possono essere interpretate come un sostegno implicito a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che in passato aveva espresso il desiderio di mantenere lontani gli elementi trash dal reality. “Questa edizione del Grande Fratello mi sta davvero appassionando,” ha dichiarato la Panicucci, “Mi piace vedere come i personaggi si sviluppano e come interagiscono tra di loro in un contesto più genuino e autentico.”

Ascolti Mattino 5, come è andato il debutto: ecco tutti i dati

Il ritorno di Federica Panicucci e Francesco Vecchi alla conduzione di “Mattino Cinque” ha suscitato molta attenzione. Il pubblico era ansioso di vedere come il duo avrebbe gestito la nuova stagione e quali argomenti avrebbero affrontato. E sembra che non abbiano deluso le aspettative.

Gli ascolti per il debutto sono stati notevoli. La prima parte del programma ha registrato un’audience di 924 mila spettatori, corrispondente al 21.20% di share. Mentre la seconda parte ha visto un leggero calo, ma ha comunque registrato un’impressionante percentuale del 20.32% con poco più di 800 mila telespettatori. Questi numeri sono una testimonianza della popolarità del programma e della sua capacità di competere con altre trasmissioni della stessa fascia oraria, come “Unomattina“, condotta da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. La competizione per l’attenzione del pubblico mattutino è feroce, ma “Mattino Cinque” sembra essere ben posizionato per mantenere la sua posizione di leader nel panorama televisivo mattutino.