Belve, Corona provoca la Fagnani: “Ti piaccio ancora?”, la risposta della Fagnani lo mette subito in riga

La puntata di “Belve” ha sorpreso e intrattenuto il pubblico come poche altre. Uno dei momenti salienti è stato indubbiamente l’intervento di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi. Conosciuto per le sue uscite audaci e le sue confessioni spesso al limite della provocazione, Corona ha mantenuto la sua reputazione anche in questa apparizione televisiva. Francesca Fagnani, la conduttrice dello show, ha avuto il compito di intervistarlo. La loro interazione, tuttavia, è andata ben oltre una semplice intervista.

Durante la conversazione, la Fagnani ha cercato di entrare nel cuore del rapporto di Corona con sè stesso, chiedendogli come si sentisse riguardo al suo corpo ora che stava per compiere cinquanta anni. Forse cercava una risposta profonda, riflessiva, un momento di introspezione da parte di uno degli uomini più discussi d’Italia. Ma Corona, in linea con la sua natura provocatoria, ha deviato la conversazione su un binario inaspettato. “A te ti piaccio ancora?”, ha chiesto alla giornalista, fissandola negli occhi con una sfacciataggine che solo lui possiede. Questa domanda non era casuale: Corona ha poi rivelato che i due si conoscevano da anni, suggerendo tra le righe che tra loro potesse esserci stato qualcosa in passato. La risposta della Fagnani è stata secca e determinata, volendo chiarire immediatamente che tra loro non c’era mai stato nulla. Ma Corona non si è fermato, sottolineando come, secondo lui, la Fagnani fosse ora più “leggera” e vicina al mondo dello spettacolo rispetto al passato.

Fagnani respinge le avance: il gioco di Corona

Il gioco di Corona, però, era appena iniziato. Ha continuato a insistere sul fatto che nessuna donna potesse resistere al suo fascino. Questa affermazione ha innescato ulteriori domande e provocazioni. “Mi vuoi dire che se spegniamo le luci e non c’è nessuno intorno a noi, un bacio non scatterebbe?”, ha detto. Questa provocazione ha trovato la Fagnani pronta e sicura di sé. Ha risposto con un sorriso, ma è chiaro che non aveva intenzione di farsi trascinare nel gioco di Corona. La giornalista ha mantenuto la sua professionalità, cercando di riportare l’attenzione sul motivo principale dell’intervista: la vita e la carriera di Corona. Ma l’ex re dei paparazzi non aveva intenzione di lasciarla fare.

Corona e la sua vita sentimentale: le rivelazioni

Ciò che ha reso ancora più interessante questo siparietto è stata la menzione della vita sentimentale di Corona. Nonostante tutte le provocazioni e i tentativi di flirtare con la Fagnani, è noto che Corona sia attualmente fidanzato con Sara Barbieri, una modella e influencer molto più giovane di lui. Anzi, ha sottolineato quanto fosse innamorato e fedele alla sua compagna. In un finale degno delle sue migliori apparizioni televisive, ha guardato direttamente la telecamera e, rivolgendosi a Sara, ha chiesto: “Amore, la bacio o no? Posso?”. Questa domanda, posta con un tono leggero e giocoso, ha innescato risate e applausi dal pubblico, mettendo una sorta di sigillo su una delle interviste più discusse e animate della televisione italiana recente.