Sabrina Ferilli spara a zero contro Cattelan che ha deriso Belen per la sua assenza a “Stasera c’è Cattelan”

Durante la prima puntata della nuova edizione di “Stasera c’è Cattelan” su Rai2, Alessandro Cattelan ha riservato un momento a Belen Rodriguez, condividendo con il pubblico le ragioni della sua assenza nel programma “Cioè, ci credo tutt’ora e le auguriamo di rimettersi. Pare non stia bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa stories. Ve la facciamo vedere.”. Tuttavia, questa mossa non è stata accolta favorevolmente da tutti. Sabrina Ferilli, amica di Belen, ha espresso il suo disappunto attraverso un commento carico di sarcasmo su Instagram. “Che signore!” ha postato l’attrice, riferendosi in modo evidente all’atteggiamento di Cattelan.

La reazioni di Cattelan alla assenza di Belen

L’episodio ha scatenato riflessioni sui limiti dell’umorismo e del sarcasmo in televisione. Cattelan, noto per il suo stile unico, ha mostrato le stories di Belen, commentandole ironicamente durante il suo show. La Ferilli, notoriamente legata a Belen per la loro collaborazione a “Tu Si Que Vales“, non ha apprezzato la leggerezza con cui il conduttore ha trattato l’argomento.

La polemica si infiamma

Non solo la Ferilli, ma anche Fabrizio Corona ha espresso la sua disapprovazione per l’approccio di Cattelan. Le parole di Corona sono state particolarmente taglienti, un attacco diretto alla professionalità e alla persona del conduttore: “Cattelan invece di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato.” Questa mossa ha accresciuto l’intensità della polemica, dimostrando come i confini tra vita privata e pubblica siano spesso complicati da navigare nel mondo dello spettacolo.

Mentre il programma di Cattelan ha riscosso un notevole successo in termini di ascolti, è anche diventato un terreno fertile per dibattiti e discussioni.

Le parole di Cattelan non sono state recepite solo come un momento di leggera comicità, ma hanno suscitato reazioni diverse.