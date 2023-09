Veronica Gentili non usa mezze parole: “Non voglio essere paragonata a Belen e c’è un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il 3 ottobre segna l’inizio di una nuova era per Le Iene su Italia Uno, con Veronica Gentili che sostituisce Belen Rodriguez come nuova conduttrice. Nell’intervista concessa a Chi, la Gentili condivide l’entusiasmo e le aspettative legate a questo nuovo incarico, nonché le sensazioni che l’hanno pervasa quando le è stata offerta la possibilità di guidare il popolare show.

Da Controcorrente a Le Iene

La Gentili, l’ex volto di Controcorrente, racconta la sua iniziale esitazione nel fronteggiare il cambio, descrivendo la proposta come un “mezzo choc”. Ha dovuto “ponderare e metabolizzare” la decisione, confrontandosi con il padre, il fidanzato e amici stretti, tra cui Marco Travaglio, prima di accettare l’offerta. La trasformazione nei palinsesti è guidata dall’editore, con Le Iene che continua ad evolversi per mantenere la sua rilevanza nel paesaggio televisivo italiano: “All’inizio è stato un mezzo choc, perché, non è un mistero, l’idea nasce dall’editore che ha deciso di fare una serie di trasformazioni nei palinsesti“. E poi ha aggiunto: “Lì per lì ho vacillato: perché, sì, ti offrono la cosa più bella del mondo, ma fin qui la mia attitudine è stata un’altra. Ho dovuto ponderare e metabolizzare, prima di dire sì“.

Gentili: “Il paragone con Belen? Non ha senso”

La Gentili esprime ammirazione per Belen, sottolineando le notevoli capacità professionali della sua predecessora. Tuttavia, fa notare la loro diversità, sminuendo ogni possibile confronto come un “esercizio classico” fatto con le donne nel mondo dello spettacolo. Il ruolo di Belen ha lasciato un segno indelebile nel programma, e la Gentili è pronta a portare la sua unicità e il proprio stile alla conduzione: “Non la conosco, non ho conosciuto nessuna di loro. Di Belen posso dire che è una bravissima professionista: ma siamo molto diverse, i paragoni non hanno molto senso, sono solo il classico esercizio che si fa con le donne“. Veronica Gentili svela il suo doppio ruolo in studio e come inviata, e condivide l’entusiasmo per le nuove opportunità e le sfide che si profilano all’orizzonte. La sua interazione con Davide Parenti, il creatore del programma, è segnata da una comunicazione aperta e sincera, elemento essenziale per una collaborazione fruttuosa. La Gentili è pronta ad infervorarsi sulle sue idee senza paura di esprimere la sua visione. Sul social media, ha condiviso un lungo e articolato messaggio, ripercorrendo l’avventura e ringraziando colleghi e team. Figure pubbliche come Nek e Rita Dalla Chiesa hanno elogiato il suo contributo, esprimendo i migliori auguri per il suo futuro televisivo.

Mentre il pubblico attende con impazienza il debutto della Gentili in un programma iconico come Le Iene, l’atmosfera è carica di aspettative. Con un mix di esperienza, passione e un approccio rinfrescante, Veronica Gentili è pronta a lasciare il suo segno, guidando il programma in una nuova direzione emozionante e intrisa di qualità giornalistica e intrattenimento.