Belen, dopo l’attacco di Cattelan e De Martino a Belve lei risponde sui social con un post criptico

Dopo quasi due settimane di assenza dai social media, Belen Rodriguez ha infranto il silenzio con un enigmatico post su Instagram. Un carosello di immagini che include anche la sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni, è accompagnato da una descrizione criptica: “Quelle scarpe che saltano alto!” Queste parole criptiche potrebbero nascondere un messaggio sottinteso, un riferimento velato alle recenti dichiarazioni di Stefano De Martino e Alessandro Cattelan che hanno parlato di lei pubblicamente.

Le recenti dichiarazioni e il post criptico

De Martino aveva categoricamente negato voci di un suo presunto tradimento durante un’intervista, mentre Cattelan aveva espresso il suo disappunto per l’assenza di Belen dal suo show, accusandola di avergli dato buca all’ultimo momento per la seconda volta. Il post di Belen, quindi, potrebbe essere interpretato come una risposta velata a queste dichiarazioni. La scelta delle parole, seppur ambigue, sembra suggerire che la modella e showgirl argentina ha deciso di “saltare alto” e possibilmente evitare di immergersi nelle polemiche.

La difesa dei VIP

A seguito del monologo di Cattelan, Fabrizio Corona e Sabrina Ferilli hanno prontamente difeso Belen. Corona ha manifestato la sua disapprovazione per le battute di Cattelan, soprattutto in riferimento ai presunti problemi di salute della Rodriguez. La difesa di Belen da parte di figure pubbliche note ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla situazione. Le voci circolano che Belen potrebbe apparire a Domenica In, offrendo l’opportunità di fornire la sua prospettiva sulla vicenda direttamente al pubblico, permettendo così di fare chiarezza su queste intricate dinamiche.

Con la crescente attenzione dei media e l’imminente apparizione televisiva, le prossime mosse di Belen sono attese con grande anticipazione. Il suo post su Instagram, benché enigmatico, ha riportato l’attenzione sulle recenti contese pubbliche e ha riacceso il dibattito pubblico sul suo rapporto con figure notevoli come De Martino e Cattelan.