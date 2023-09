Emma, dopo la risposta che De Martino dà a Belve sul tradimento gli lancia una bordata

0 SHARES Condividi Tweet

Recentemente, Emma Marrone è tornata all’attenzione dei media e del pubblico per una sottile risposta a Stefano De Martino, seguita alle dichiarazioni di quest’ultimo durante un’intervista a Belve. Nel dettaglio, De Martino è stato intervistato da Francesca Fagnani, dove ha parlato apertamente della sua vita personale, mettendo in luce la sua relazione e la separazione con Belen Rodriguez. Durante l’intervista, Stefano ha fermamente negato le voci di un suo presunto tradimento, un’affermazione che non è passata inosservata, soprattutto agli occhi di Emma Marrone.

La Fagnani ha premuto De Martino per ottenere dettagli sulla fine della sua relazione con Belen. Stefano, mantenendo la sua posizione, ha ribadito di non essere un traditore. Tuttavia, queste dichiarazioni hanno sollevato dubbi, soprattutto considerando il noto passato della sua relazione con Emma, che è iniziata in circostanze simili. Il pubblico, ben informato su questo retroscena, ha reagito con sorpresa e scetticismo alle sue parole.

Il passato ritorna

Stefano e Belen sono diventati amanti nel periodo in cui De Martino era ancora impegnato nella relazione con Emma Marrone. Questo dettaglio è stato riportato alla luce a seguito delle recenti dichiarazioni di Stefano. La loro storia, le infedeltà di Stefano e la conseguente separazione tra lui ed Emma sono fatti ben noti. Quando Emma ha sentito le dichiarazioni di Stefano a Belve, non ha potuto fare a meno di ricordare come la loro relazione si è conclusa.

Anni fa, la canzone “Bella senz’anima” divenne un simbolo del dolore di Emma, che la dedicò a Stefano in un momento molto pubblico. La canzone rifletteva la sua delusione e il suo dolore per l’infedeltà di Stefano. Per il pubblico e i fan di Emma, le parole di Stefano durante l’intervista a Belve sono risuonate come ipocrite, tenendo conto del noto passato dell’uomo.

La risposta di Emma

La risposta di Emma Marrone non si è fatta attendere. Durante un’intervista a Radio Deejay, la cantante ha fatto una dichiarazione che molti hanno interpretato come una frecciatina a De Martino. Ha parlato degli ex fidanzati con un tono che non lasciava spazio a dubbi, alludendo chiaramente a Stefano e al suo passato di infedeltà. Nonostante le sue recenti dichiarazioni, Stefano ha, in passato, ammesso le sue infedeltà, creando un contrasto evidente con le sue parole più recenti.

Emma, senza mezzi termini, ha espresso la sua opinione, rinfrescando la memoria collettiva su una storia che molti non hanno dimenticato. La sua risposta è stata accolta con interesse, poiché ha riportato alla luce vecchi drammi e non detti, ricordando a tutti che la storia tra Stefano, Emma e Belen ha radici profonde e complicate.