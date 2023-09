“Tale e Quale Show”, Cristiano Malgioglio critica Pamela Prati e lei gli risponde a tono, nessuno in studio parla più

0 SHARES Condividi Tweet

Tale e Quale Show è tornato con una puntata che ha regalato momenti di grande entertainment. Nel centro dell’attenzione c’era l’incredibile trasformazione di Pamela Prati in Wanda Osiris. La sua esibizione non solo ha mostrato le sue capacità di imitazione, ma ha anche dato il via ad un acceso confronto con il sempre frizzante Cristiano Malglioglio.

La metamorfosi di Pamela

Pamela Prati, nota per la sua carriera come showgirl, ha assunto una sfida coraggiosa durante la recente puntata di Tale e Quale Show: diventare Wanda Osiris. Ha descritto il suo approccio all’imitazione mettendo in luce le evidenti differenze tra le due artiste: “Il trucco di Wanda è incredibile, non c’è una parte di Pamela. Siamo diversissime, a parte lo charme.” La Prati ha sottolineato come l’intento fosse di scomparire completamente dietro il personaggio, utilizzando makeup e accessori per trasformare ogni centimetro del suo viso. Cantando “Sentimental”, ha stupito il pubblico, ma ha anche acceso una miccia di controversia.

Scintille tra la Prati e Malgioglio

Dopo la performance, i giudici hanno espresso le loro opinioni. Mentre Loretta Goggi ha elogiato Prati per essere diventata “veramente un’altra persona”, sottolineando la sua intonazione e l’eleganza, Cristiano Malgioglio ha avuto un approccio più critico. Ha menzionato alcune “stonature” nel canto di Prati, che ha prontamente ribattuto con un pungente: “Amore, ho imparato da te”. La dinamica tra i due è diventata subito il punto focale dell’episodio, con Malgioglio che ha risposto con il suo tipico sarcasmo: “Devi sempre imparare da me, infatti non canto mai dal vivo, io canto in playback. Comunque, Wanda Osiris non sapeva né cantare, né ballare, tale e quale a te.”

Momenti di imbarazzo in diretta

L’interazione tra la Prati e Malglioglio ha preso una piega ancor più bizzarra quando Malgioglio ha introdotto alcune curiose aneddoti su la Osiris, tra cui la sua avversione per il colore viola e per gli uccelli “Io lo adoro, non sono superstizioso, ma lei guai…Pare che prima di esibirsi controllasse che non ci fosse qualcuno in sala vestito di viola. E, poi, sono rimasto turbato perché a lei non piacevano gli uccelli” E poi ha continuato peggiorando ancora la situazione: “Scusa Carlo, qui ridono perché si pensa sempre al doppio senso. Se dicessi “volatili” stareste tutti zitti. A lei non piacevano gli uccelli, io li adoro”. E Carlo Cont tra l’imbarazzato e il, divertito ha deciso di chiudere quel racconto così: “Ho capito Malgioglio, ho capito. Non sopportava il viola e non sopportava i volatili”.

Quest’ultimo commento ha portato ad un breve ma palpabile momento di imbarazzo in studio, con molti che hanno percepito un doppio senso nelle parole di Malgioglio. Carlo Conti, il presentatore del programma, ha velocemente ridotto la tensione, chiarendo il significato delle parole di Malgioglio e portando l’attenzione di nuovo sulla performance.