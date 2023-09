“Tale e Quale Show 13”, a fine puntata Carlo Conti si mostra infastidito con le maestranze del programma, mai visto così

0 SHARES Condividi Tweet

Tale e Quale Show, ieri venerdì 29 settembre, è tornato in onda per la sua seconda puntata, offrendo agli spettatori un mix di talento, emozione e qualche momento inaspettato.

Esibizioni e celebrazioni

La serata si è aperta con Carlo Conti che rendeva omaggio a Loretta Goggi, consegnandole dei fiori per il suo 73° compleanno. La carica delle esibizioni è stata avviata da Jo Squillo, che purtroppo non ha impressionato il pubblico. Al contrario, Ilaria Mongiovì ha concluso la serie di esibizioni con una performance eccezionale, che ha giustamente ricevuto una standing ovation.

Nel corso della puntata, diversi artisti si sono cimentati in famose canzoni, con Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì che hanno ottenuto il punteggio più alto della serata, entrambi con 64 punti. Altri interpreti, come Pamela Prati, Gaudiano e Jasmine Rotolo, hanno anche offerto esibizioni degne di nota. Una particolarità interessante è che gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip occupavano le ultime posizioni nella classifica, ad eccezione di Scialpi.

Anteprima della terza puntata

La terza puntata promette di essere altrettanto spettacolare con una serie di imitazioni previste. Ad esempio, Maria Teresa Ruta imiterà Ambra, mentre Pamela Prati si trasformerà in Donatella Rettore. Ilaria Mongiovì assumerà il ruolo di Lady Gaga, e Gaudiano si cimenterà in Lewis Capaldi.

3. Momento di tensione in studio

Mentre la puntata si avvicinava alla sua conclusione, è stato festeggiato un altro compleanno, quello di Giorgio Panariello, che ha compiuto 62 anni. Per l’occasione, è stata portata una torta in studio. Tuttavia, un piccolo imprevisto ha creato tensione: nessuno aveva rimosso la torta dal set prima della divulgazione della classifica. Carlo Conti ha manifestato il suo disappunto contro le maestranze, commentando: “Porto via questa torta, un attimo, faccio quello che avrebbero dovuto fare altri ma pazienza”.