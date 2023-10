Reazione a catena: la concorrente a Liorni: “Mi sento male”, come gestisce il conduttore la situazione

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di “Reazione a Catena” di ieri, sabato 30 settembre 2023, un’atmosfera di tensione ed aspettativa regnava nello studio. Le campionesse in carica, le Amiche in Onda, erano al culmine della loro sfida, con quasi 60.000€ in gioco. La caposquadra Mariluna, Donatella e Valeria, erano concentrate sulla parola finale che avrebbe potuto garantir loro la vittoria. Dopo aver collegato con successo la parola “PIANTA” con “CARNIVORA”, la squadra stava cercando di fare lo stesso con “TIGRE”. Tuttavia, la pressione era palpabile e Mariluna, sentendosi sopraffatta, ha esclamato a microfono semispento: “Mi sento male”.

Delusione e solidarietà

L’intero studio è rimasto in suspense. Marco Liorni, il conduttore, ha mostrato una mistura di preoccupazione e professionalità, mantenendo la calma mentre la situazione si sviluppava. Poi è arrivato il momento della verità: la risposta non era “CARNIVORA”, ma “CARTA”. La delusione si è diffusa rapidamente tra le concorrenti e il pubblico, ma non c’era tempo per soffermarsi sulla sconfitta. Liorni ha gestito la situazione con umanità, offrendo supporto alle concorrenti mentre l’atmosfera in studio rimaneva pesante. Anche se le Amiche in Onda non avevano vinto il premio in denaro, erano destinate a ritornare, pronte a sfidare nuovi concorrenti nella prossima puntata.

Reazione a catena per beneficenza

Nonostante la delusione, lo spettacolo è dovuto continuare. Liorni ha ricordato al pubblico la puntata speciale di “Reazione a Catena” prevista per ieri sera in prime time. Una varietà di personaggi famosi ha invaso lo studio, partecipando in una puntata benefica. Il premio accumulato è stato devoluto in beneficenza, trasformando la competizione televisiva in un’occasione per fare del bene. Nel frattempo, anche se la giornata è stata ricca di emozioni contrastanti, sia Liorni che le concorrenti sono stati pronti a trasformare la delusione in determinazione.