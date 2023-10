Antonino Spinalbese umiliato: “Belen ti passa gli alimenti?”, incredibile da chi arriva questo durissimo attacco

0 SHARES Condividi Tweet

Il sito di notizie “DillingerNews”, creato da Fabrizio Corona, ha recentemente pubblicato un articolo critico su Antonino Spinalbese, ex fidanzato e padre della figlia di Belen Rodriguez. L’articolo esamina la carriera di Spinalbese, mettendo in evidenza i suoi tentativi non riusciti di stabilirsi in una professione specifica. Prima di incontrare Belen, Antonino aveva iniziato una carriera come modello, per poi diventare un hair stylist presso Aldo Coppola, uno dei saloni più prestigiosi di Milano.

La carriera di Spinalbese ha subito una svolta quando ha iniziato una relazione con Belen. Ha lasciato il suo lavoro di hair stylist e ha cercato di combinare la fotografia, un suo hobby, con il ruolo di influencer. Secondo “DillingerNews”, è entrato nell’agenzia di management della stessa Belen come “raccomandato”.

L’articolo snocciola i fallimenti professionali di Antonino,

Tra i vari tentativi lavorativo on andati a buon fine, c’è anche un tentativo infruttuoso di lanciare un’app gratuita di allenamento personalizzato e la sua partecipazione non molto lusinghiera al Grande Fratello VIP 7. Viene descritto come uno “sciupafemmine” e critica il modo in cui ha trattato Oriana Marzoli durante la sua partecipazione al reality show.

Antonino umiliato con parole pesanti

Antonino è stato poi umiliato con parole pesanti, dure, infatti è stato definito un “nullafacente”, sottolineando che l’unico titolo che gli rimane è “ex di Belen“. L’articolo si conclude con una domanda pungente riguardo al suo sostentamento finanziario, chiedendo se è in attesa di una chiamata che potrebbe cambiare la sua vita o se è ancora dipendente economicamente da Belen.

Per quanto riguarda i rapporti tra Belen e i suoi ex, l’articolo menziona che lei e Corona mantengono un rapporto di amicizia. Parlano e si incontrano regolarmente, offrendosi consigli reciproci. La situazione con Antonino, al contrario, è stata tesa a causa della loro rottura. Tuttavia, entrambi stanno lavorando per mantenere un rapporto civile per il bene della loro figlia Luna Marì, cercando di offrirle un ambiente amorevole e di supporto, nonostante le loro differenze personali.