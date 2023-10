Amici 23, Maria De Filippi perde la pazienza con Garrison: “Ma come ti permetti?”

0 SHARES Condividi Tweet

La seconda puntata di Amici 23 si è aperta con una scintilla inaspettata di tensione tra la benamata conduttrice Maria De Filippi e il giudice di ballo Garrison. Durante una vivace esibizione di Simone, allievo di Emanuel Lo, Garrison ha fatto un commento che ha rapidamente attirato l’ira di Maria. “Noi abbiamo due cose in comune. Una è che sei brutto come me”, ha detto il giudice, scatenando una reazione immediata e intensa da parte della conduttrice. “Ma non dire ca*zate. Sei brutto tu. Ma come ti permetti?”, ha esclamato Maria, difendendo apertamente il giovane talento sul palco.

Momenti di Tensione

La situazione si è ulteriormente intensificata quando Garrison ha proseguito, mettendo Simone in una posizione scomoda ed evidente imbarazzo. L’intervento di Maria è stato immediato e deciso, una manifestazione chiara del suo impegno a garantire un ambiente rispettoso e supportivo per gli allievi di Amici 23. La questione ha raggiunto il punto di ebollizione quando Garrison ha tirato in ballo la maestra di danza classica, provocando un caos generale in studio e lasciando gli spettatori e i partecipanti senza parole.

Un Atto di Gentilezza

Dopo l’intenso scambio, l’atmosfera si è calmata con l’introduzione dell’ex allieva Angelina Mango. La talentuosa cantante ha illuminato lo studio con la sua esibizione, offrendo una pausa ben necessaria dalla tensione precedente. Angelina non solo ha condiviso il suo nuovo singolo ma ha anche omaggiato Maria De Filippi con i suoi dischi d’oro, un momento toccante che ha ristabilito un senso di unità e apprezzamento all’interno dello studio di Amici 23.

In questa puntata tumultuosa, l’esperienza e la saggezza di Maria De Filippi hanno brillato intensamente, riaffermando il suo ruolo non solo come icona televisiva, ma anche come difensore incrollabile dei giovani talenti che cercano di fare breccia nel mondo dell’intrattenimento. Ogni stagione di Amici porta con sé una miscela unica di talento, passione e dramma, e questa non fa eccezione, promettendo un viaggio indimenticabile di crescita, scoperta e intrattenimento di alta qualità.