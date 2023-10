Belve, la Rai dice no a Fedez, la reazione di Francesca Fagnani è incredibile

0 SHARES Condividi Tweet

Il noto rapper Fedez si trova al centro di un’altra controversia mentre è ancora ricoverato in ospedale per un’emorragia. Questa volta, la polemica non riguarda le sue canzoni o le sue opinioni, ma la decisione della Rai di bloccare la sua partecipazione alla trasmissione televisiva “Belve” condotta da Francesca Fagnani. Non appena è stata annunciata la sua partecipazione, è arrivato uno stop inaspettato, una decisione che ha suscitato molte domande e ha alimentato ulteriori polemiche attorno al rapper.

La Rai dice “No” a Fedez

La decisione della Rai di non permettere a Fedez di partecipare a “Belve” è stata confermata dalla stessa Francesca Fagnani sui social media. Mentre la conduttrice ha sottolineato l’importanza della salute di Fedez in questo momento delicato, non ha, però, nascosto la sua disapprovazione per la decisione della Rai. “L’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”. ha affermato, lasciando aperta la possibilità di un cambiamento in futuro. Questo incidente riaccende i riflettori sui rapporti tesi tra Fedez e la rete televisiva statale, una tensione che ha radici profonde e ha alimentato numerose discussioni pubbliche in passato.

Antecedenti di tensione

I rapporti tra Fedez e la Rai sono da sempre notoriamente tesi. La controversia risale al Primo Maggio 2021, quando il rapper accusò la Rai di tentare di censurare un suo intervento contro l’omofobia e le posizioni della Lega contro il ddl Zan. A Sanremo 2023, Fedez è tornato sotto i riflettori per i suoi attacchi diretti a politici noti, un atto che ha provocato reazioni divisive e ha riacceso le tensioni esistenti. La sua audacia nel portare questioni politiche e sociali controverse sul palco ha cementato la sua reputazione come figura polarizzante nel panorama mediatico italiano