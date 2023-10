Domenica In, Corona massacra Cattelan e la Venier glielo lascia fare senza dire una parola a difesa del collega

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri, domenica 1 ottobre di Domenica In, Fabrizio Corona non ha risparmiato sarcasmo e critiche nei confronti di Alessandro Cattelan. La conduttrice, Mara Venier, invece di difendere il collega Rai, ha lasciato spazio a Corona, alimentando una situazione già tesa. Cattelan, noto per il suo show “Stasera c’è Cattelan”, è stato il bersaglio non dichiarato ma ben riconoscibile delle frecciatine dell’ex re dei paparazzi.

Belen, il centro della controversia

Tutto ha avuto inizio quando Belen Rodriguez ha annullato la sua partecipazione allo show di Cattelan. In un momento delicato per la modella, a causa della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, le parole di Cattelan non sono passate inosservate. Corona ha espresso la sua solidarietà verso Belen a Domenica In, sottolineando la sua fragilità attuale: “Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene. Io le voglio talmente bene che metà basta. Avrebbe bisogno di un aiuto ora. Ma non entriamo nelle sue cose”. La Venier ha concordato, affermando di conoscere la profondità del carattere di Belen e sottolineando l’inopportunità delle parole di Cattelan. Sai che doveva venire qui proprio oggi. Le voglio bene, so anche io chi è in profondità”

Venier, silente e complice

Mentre Corona continuava a lanciare frecciate a Cattelan, la Venier è rimasta in silenzio, senza intervenire in difesa del collega. Questa assenza di reazione ha lasciato campo libero a Corona per esprimere il suo disprezzo verso Cattelan. “Ma lui è radical, lui è il numero uno. Per lui tu sei popolare perché non vai agli eventini”, ha affermato Corona, con la Venier che non ha opposto resistenza alle sue parole, permettendo a Corona di avere carta bianca.