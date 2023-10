Amici 23, Todaro ridicolizza la Celentano: “Ecco che problema ha”

0 SHARES Condividi Tweet

Raimondo Todaro non ha esitato a difendere il suo allievo Nicholas ad Amici 23, portando alla luce una vecchia contraddizione di Alessandra Celentano. Nicholas, un talento emergente nella danza, è stato criticato aspramente dalla Celentano nonostante la sua evidente abilità. Todaro ha ricordato un episodio simile avvenuto anni fa, mettendo in evidenza l’incoerenza della sua collega. “La maestra ha un piccolo difettuccio di memoria e ne soffre. Io quando arrivai il primo anno lei prese un certo Mirko, stessa situazione. Se lo fai tu sei onnipotente, se lo faccio io…” ha dichiarato, sottolineando come la Celentano aveva precedentemente sostenuto un ballerino in una situazione simile.

Nicholas si difende

Nicholas, nonostante le critiche ricevute, ha dimostrato la sua competenza durante l’esecuzione di un compito assegnatogli dalla Celentano. L’allievo di Raimondo Todaro ha brillantemente eseguito una coreografia complessa, sfidando le aspettative della sua critica. Prima della sua esibizione, ha risposto con fermezza alle affermazioni della Celentano riguardo al suo fisico e personalità: “Non trovo un problema nel mio fisico e non penso di non avere una mia personalità. Per la tecnica invece sono d’accordo”.

La difesa di Todaro

Todaro, nel corso della controversia, ha ulteriormente difeso Nicholas, mettendo in dubbio la severità della Celentano. Ha sollevato un punto cruciale, domandandosi quanti allievi di hip hop o modern sarebbero stati capaci di eseguire la stessa coreografia. La maestra è stata colta di sorpresa e non ha potuto fornire una risposta concreta. Todaro, persistente, ha sottolineato l’ingiustizia di accanirsi contro Nicholas: “Ti posso chiedere una cosa, secondo te se lo facessero Elia, Simone, Kumo, prenderebbero 2? Questa coreografia l’80% non riuscirebbe a farla quindi non ti accanire con lui”.