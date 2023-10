I Fatti vostri, Flora Canto fa una battuta che non piace a Tiberio Timperi, botta e risposta tra i due conduttori, interviene Miche Guardì

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di oggi, martedì 3 ottobre de I Fatti Vostri su Rai2 si è aperta in tono leggero e scherzoso, con il conduttore Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto pronti a intrattenere il pubblico. Dopo il gioco del porcellino, una battuta ha dato vita a un fuoriprogramma. Una battuta di Flora sul nome di una concorrente, Consilia, ha spinto Tiberio ad allontanarsi dall’inquadratura in un momento di comicità spontanea dicendo “Arrivederci è la mia vicinanza che crea questo problema”.

“Bruciata la Dignità”

Tiberio esclama: “Arrivederci è la mia vicinanza che crea questo problema”, lasciando il set in diretta. Flora Canto commenta con humour: “Esagerato! Bruciata la macchina per la pasta fresca e la dignità”. Questo siparietto conferma la forte intesa tra i conduttori, dissipando i rumor su possibili attriti tra le prime donne del programma. Il pubblico apprezza, e gli ascolti premiano questa atmosfera di buonumore.

L’intervento di Michele Guardì

Il Comitato chiede un primo piano sul viso di Tiberio, sottolineando il suo sguardo magnetico. Lui, con un tocco di autoironia e un pizzico di imbarazzo, risponde: “Vado per i 60… sono cose che si facevano anni fa”. Michele Guardì, l’ideatore del programma, viene bonariamente ripreso dal conduttore, ma continua a animare la trasmissione con i suoi interventi sagaci.

In questa atmosfera di leggerezza e spontaneità, I Fatti Vostri si conferma come un appuntamento quotidiano in cui l’umorismo, la simpatia e l’autenticità dei conduttori creano un mix irresistibile. Ogni puntata è un viaggio in compagnia, una pausa di serenità che regala sorrisi e buonumore. E in questa alchimia di emozioni e sorprese, il pubblico trova un angolo di casa, un momento di evasione che rende ogni mattina un po’ più speciale.