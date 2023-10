Fazio e Litizzetto pronti per Che Tempo Che Fa e la Litizzetto non rinuncia ad una bordata incredibile contro la Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono pronti a intraprendere una nuova avventura televisiva con la prossima edizione di Che Tempo Che Fa, che, per la prima volta, non sarà trasmesso sulla Rai, ma debutterà su Canale Nove il 15 ottobre. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, il carismatico duo ha condiviso il loro entusiasmo e un tocco di nostalgia. Cambiare emittente dopo anni di presenza stabile sulla Rai comporta una miscela di emozioni, ricordi e aspettative per il futuro.

Cambiamenti e aspettative

Nonostante il cambio di rete, Fazio e la Littizzetto sono ottimisti. Luciana, in particolare, ha lanciato una stoccata ironica alla Rai, evidenziando il netto miglioramento del suo camerino: “In Rai avevo un camerino minuscolo, da “figlia della serva”, non ci entrava nemmeno uno spillo in più. Magari quello nuovo avrò modo di arredarlo”.. Il cambiamento rappresenta non solo un’evoluzione fisica ma simbolizza anche un rinnovamento creativo e concettuale del programma. Con l’anteprima affidata a Nino Frassica e l’introduzione di nuovi elementi e volti noti come Ornella Vanoni, la nuova edizione promette di essere fresca, dinamica e ricca di contenuti.

Un futuro luminoso

La durata estesa del programma, di oltre quattro ore, offre spazio per esplorare temi e conversazioni più approfondite. Il cast, che include nomi come Maurizio Ferrini, Michele Serra e Mara Maionchi, è una miscela eclettica di talenti che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo. Nonostante il cambio di scenario, l’obiettivo rimane quello di mantenere la stessa qualità, profondità e intrattenimento che ha reso Che Tempo Che Fa un appuntamento televisivo imperdibile.

La combinazione di nostalgia per i giorni trascorsi alla Rai e l’anticipazione per il futuro su Canale Nove è palpabile. Fazio e la Littizzetto sono concentrati non solo su un trasferimento fisico ma anche su una trasformazione creativa, con l’obiettivo di portare il loro iconico mix di intrattenimento, informazione e umorismo a un pubblico potenzialmente nuovo, pur mantenendo l’affetto e la lealtà dei loro affezionati spettatori.