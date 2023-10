Affari Tuoi, il fidanzato della concorrente fa una profezia sul pacco vincente, la reazione di Amadeus

0 SHARES Condividi Tweet

La serata di ieri, 3 ottobre 2023 ha portato con sé un evento senza precedenti nel popolare game show “Affari Tuoi”. Simona, la rappresentante della regione Abruzzo, è divenuta la protagonista di un momento carico di suspense e incredulità. Accanto a lei, la sorella Sarah ha assistito a un incredibile gioco del destino: una “profezia” fatta dal fidanzato di Simona si è avverata, lasciando il conduttore Amadeus senza parole. Il giovane aveva previsto che il pacco numero 8 conteneva il premio massimo di 200.000€.

Decisione Vincente

Simona, che ha dimostrato una notevole fiducia nei confronti del suo fidanzato, è riuscita a portare a casa un lauto premio di 30.000€ dopo aver accettato l’offerta del dottore. Il pubblico ha trattenuto il respiro mentre veniva svelato il contenuto del suo pacco, il numero 5: solo 100€. La tensione è salita alle stelle quando il pacco blu restante è stato aperto, eliminando i 10€ e lasciando Simona tra due estremi: 100€ e i fatidici 200.000€. La sua scelta si è rivelata vincente, confermando la previsione del fidanzato e portando a casa una somma considerevole.

Casting aperti e attesa arescente

Mentre il pubblico e Amadeus si riprendono dal colpo di scena, “Affari Tuoi” continua la sua ricerca di nuovi concorrenti per le puntate future. Con l’annuncio dei casting aperti per sedici regioni italiane, l’entusiasmo cresce in attesa delle nuove emozioni che il game show promette di offrire. Nonostante la Sicilia, il Lazio, la Campania e la Puglia siano escluse dalla selezione, la possibilità di iscriversi online o via telefono rimane un’opportunità imperdibile per molti appassionati del programma, ansiosi di testare la loro fortuna e magari, vivere momenti altrettanto incredibili e imprevedibili come quello di Simona.