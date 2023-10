Belve, Francesca Fagnani annoiata dall’intervista con Raoul Bova, lui se ne accorge e lo dice

0 SHARES Condividi Tweet

Francesca Fagnani, nota giornalista, e Raoul Bova, amato attore italiano, si sono incontrati durante una puntata di Belve. Tuttavia, la conversazione non è stata fluida come ci si potrebbe aspettare. Bova è apparso riservato, fornendo risposte concise, mentre la Fagnani ha cercato di animare l’intervista con il suo spirito vivace e le battute pungenti. “La vedo annoiata,” ha notato Bova, colpendo nel segno.

L’intervistatrice ha poi tentato di rinvigorire la conversazione invitando Bova a fare una domanda a suo piacere, evidenziando implicitamente la sua ritrosia. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, la chimica tra i due è rimasta latitante, dando vita a un’intervista carica di momenti imbarazzanti e divertenti.

Bova: riservato e conciso

In uno degli scambi, la Fagnani ha chiesto a Bova di condividere un aneddoto riguardante la follia di una fan. La risposta dell’attore, tuttavia, è stata meno avventurosa di quanto la giornalista sperasse. “Una fan mi ha detto che sono bono come la pizza con la mortadella”, ha condiviso Bova, un commento che Fagnani ha trovato divertente ma non particolarmente “folle”.

La conversazione ha continuato a inciampare quando la Fagnani ha chiesto a Bova se pregava e per cosa. La risposta generica dell’attore, centrata sulla preghiera per la pace, ha offerto alla Fagnani l’opportunità per un’altra battuta: “Sembra un po’ come a Miss Italia. Le chiedevo qualcosa di più personale”.

La fine del matrimonio e le risposte evasive

La parte più delicata dell’intervista ha riguardato la fine del matrimonio di Bova con Chiara Giordano. L’attore ha mostrato la stessa riservatezza, evitando di addentrarsi in dettagli intimi. Anche quando la Fagnani ha toccato la lettera aperta della ex suocera, Annamaria Bernardini De Pace, Bova ha preferito restare sul vago.

“Lei dice che non parlava di me. Queste sono cose che fanno quelli che provano dolore. Adesso l’abbiamo superata. Siamo amici? (Ride, ndr)”, ha commentato l’attore. Un modo per chiudere un altro capitolo delicato, mantenendo alta la barriera della privacy.