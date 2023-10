Simona Branchetti, dopo Morning News ha rilasciato una dichiarazione senza fare giri di parole

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo aver trascorso l’estate alla guida del Morning News di Mediaset, Simona Branchetti è pronta per una nuova sfida. Nel recente periodo estivo, è stata la sostituta del programma Mattino Cinque, mantenendo gli spettatori compagnia con stile e competenza. Tuttavia, mentre riflette sulla sua crescita professionale e personale, Simona esprime il desiderio di qualcosa di più personalizzato nella sua carriera televisiva.

Un desiderio di crescita professionale

Il successo non è nuovo per Simona. Ha gestito con maestria il Morning News, ottenendo uno share medio del 19% e superando la concorrenza della Rai. Tuttavia, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice televisiva ha rivelato aspirazioni più grandi. “Mi piacerebbe un format tutto mio, un rotocalco vecchia maniera,” ha condiviso, immaginando un programma in cui le storie di vita quotidiana si mescolano con quelle delle celebrità.

La Branchetti riflette anche sulla sua vita personale e professionale. Nonostante la sua intensa carriera, afferma di aver bilanciato con successo il lavoro e la vita personale. Laureata in Giurisprudenza, ha iniziato la sua carriera televisiva a 26 anni e da allora ha goduto di significativi successi, senza trascurare la sua vita privata. Si descrive come una persona senza rimpianti ma diffidente e idealista, valori che ha saputo mantenere anche nella frenesia del mondo televisivo.

L’aspirazione di un nuovo inizio

La domanda rimane: Mediaset e l’Amministratore Delegato Pier Silvio Berlusconi accoglieranno le ambizioni di Simona?

Il suo entusiasmo e la passione per il lavoro sono chiaramente la forza motrice dietro la sua ambizione. Simona è una professionista che ha sempre equilibrato con successo la sua vita lavorativa e personale. Ora, con l’aspirazione di avere un programma tutto suo, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua illustre carriera. Il pubblico, come sempre, è ansioso di vedere dove la sua passione e il talento la porteranno nei prossimi anni.