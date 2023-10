Caso Fedez-Belve: la verità sul rifiuto Rai rivelata da Francesca Fagnani a Striscia la Notizia

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di ieri, mercoledì 4 ottobre di Striscia la notizia, il caso di censura contro Fedez è tornato alla luce, con Francesca Fagnani, la conduttrice di Rai2, che si trova al centro della controversia. Le voci che circolano attorno all’ospitata di Fedez a Belve, saltata a causa di un rifiuto da parte della Rai, sono state confermate.

Conferma della censura

La conferma è venuta direttamente dalla Fagnani durante la puntata di Striscia la Notizia.L’irriverente inviato del TG satirico Valerio Staffelli ha consegnato un tapiro alla conduttrice, chiedendo spiegazioni sulla presunta censura in Rai. “Abbiamo visto che in Rai le stanno facendo censura, ma come mai?” ha interrogato Staffelli. La Fagnani, visibilmente emotiva, ha confermato che c’è stata una “scelta editoriale” che lei stessa non condivide. Ha difeso la sua decisione di invitare Fedez, sottolineando la sua convinzione che il gradimento del pubblico sia la priorità e non l’approvazione da parte delle figure superiori.

La Fagnani ha espresso il suo disappunto per la decisione, rimarcando la sua speranza in un dialogo aperto e onesto. La conduttrice ha dimostrato una forte posizione a favore della libertà editoriale e della diversità di voci e opinioni all’interno della rete televisiva.

Un altro motivo di critica

La polemica si è intensificata quando Staffelli ha portato alla luce un’altra critica rivolta alla Fagnani, riguardante la sua intervista con Fabrizio Corona. Durante quest’intervista, la conduttrice è apparsa piuttosto imbarazzata, e Staffelli ha ironizzato sulla situazione, suggerendo che il compagno di Fagnani, Enrico Mentana, potrebbe essersi ingelosito. In risposta, la conduttrice ha spostato l’attenzione su Corona, evidenziando un lato inedito del controverso personaggio pubblico.

Gaffe e saluti a Fedez

Nel mezzo di questi eventi, una gaffe commessa da Vanessa Incontrada ha leggermente alleggerito l’atmosfera. Ha erroneamente pronunciato il nome di Fagnani come “Fegnani”, un errore immediatamente corretto da Alessandro Siani. Tuttavia, l’attenzione è rapidamente tornata a Fedez e alla sua salute. Nonostante l’annullamento dell’ospitata a Belve non fosse correlato alla sua salute, Siani e la Incontrada hanno colto l’occasione per augurare al rapper una pronta guarigione.

Francesca Fagnani, pur trovandosi al centro di queste polemiche, ha mostrato una posizione decisa, sottolineando la necessità di un dialogo aperto e onesto nell’industria televisiva e oltre.