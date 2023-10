Albano: “Io in giuria a Io canto? Si, ma prima devo parlare con Gerry Scotti”

0 SHARES Condividi Tweet

Al Bano è pronto per fare il suo grande ritorno in televisione, questa volta come giurato del baby talent show di Canale 5, Io Canto Generation. In una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo, il cantante ha espresso l’intenzione di voler avere un confronto con gli autori e il conduttore del programma, Gerry Scotti, prima della messa in onda. È un ritorno entusiasta ma anche oculato per Al Bano, che vuole assicurarsi di comprendere completamente il funzionamento del programma e il suo ruolo all’interno di esso.

La polemica sui Baby Talent Show

Nonostante l’entusiasmo, Al Bano è consapevole delle critiche che spesso circondano i baby talent show. La preoccupazione principale è che i genitori possano spingere i loro figli a partecipare per vivere indirettamente i riflettori che a loro sono mancati. Tuttavia, il cantante respinge tali insinuazioni. Per lui, se un bambino ha talento e trova gioia nel cantare, non c’è nulla di male nell’incoraggiare e supportare queste aspirazioni giovanili.

Al Bano enfatizza che avere una bella voce da bambino non garantisce successo nella carriera adulta. Secondo lui, è la natura a decidere, sottolineando che il talento non può essere imposto o costruito artificialmente.

Un ritorno al sereno con Loredana Lecciso

L’intervista si è poi spostata sulla vita personale di Al Bano. Quando interrogato sulla sua relazione con la compagna Loredana Lecciso, ha confermato che la tranquillità è tornata nella loro unione. Una recente dichiarazione d’amore da parte di Loredana ha rafforzato il legame tra i due, segnalando un periodo di stabilità e intimità rinnovata.

In un mondo dove la vita personale e professionale sono spesso intrecciate, Al Bano si prepara ad abbracciare una nuova sfida professionale con Io Canto Generation. Con la determinazione di capire completamente il suo ruolo e i meccanismi del programma, e con la serenità ritrovata nella sua vita personale, il cantante è pronto ad affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e dedizione.