Tiberio Timperi: “Non mi devi contraddire”, scoppia il caos a I Fatti Vostri

0 SHARES Condividi Tweet

L’ultima puntata della settimana de “I Fatti Vostri,” il popolare programma diretto da Michele Guardì, ha preso il via oggi, venerdì 6 ottobre con grande allegria. Il trio di conduttori è stato catturato dalla gioiosa melodia di Alex Britti, “La vasca,” al punto da iniziare una sorta di gioco spontaneo in diretta su Rai2. Come di consueto, la trasmissione è partita con il divertente gioco del porcellino, che riserva sempre sorprese al pubblico a casa. Questa volta, Tiberio Timperi si è mostrato particolarmente scatenato nell’accogliere il primo concorrente della giornata con una battuta scherzosa: “Giuseppe, detto anche Antonella, non mi deve contraddire.” Una battuta fatta con un sorriso che ha reso l’inizio del programma piacevole.

Momenti divertenti e gag

Nel corso dell’episodio, il primo concorrente ha preso il sopravvento anticipando il conduttore e la sua offerta, portando Timperi a intervenire in diretta. L’artista ha risposto in modo divertito, notando ironicamente la voce della moglie del telespettatore in sottofondo e facendo una confessione umoristica: “La moglie ha sempre ragione, il marito ha sempre torto. Questi sono i presupposti per un lungo matrimonio.” La puntata ha continuato con gag divertenti, comprese quelle con Flora Canto, che aveva “costretto” Timperi ad andare via martedì scorso, e con il Comitato, sempre pronto a tenere sotto controllo la trasmissione e a sottolineare le gaffe dei conduttori.

Emozioni e auguri

Durante la puntata, il programma ha condiviso un momento emozionante quando Anna Falchi, Flora Canto e Tiberio Timperi hanno inviato i loro auguri a Silvia Salis e Fausto Brizzi, diventati genitori da poco. Timperi ha annunciato con gioia: “Sono diventati genitori da un giorno, in tre si sta meglio,” suscitando applausi da parte di tutti in studio. Nonostante gli imprevisti che hanno costretto Timperi a stravolgere la scaletta, il conduttore ha mostrato sostegno quando è intervenuto durante l’intervista a Javier Rigau, che aveva rivolto parole dure a Mara Venier. Timperi ha difeso la conduttrice, sottolineando che Mara non poteva rispondere in quanto non era presente, ma avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento, poiché la trasmissione è in diretta.