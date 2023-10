La Vita in Diretta, Alberto Matano lascia e lo annuncia in diretta: “Domani l’ultima puntata, a chi cedo il posto”

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano ha annunciato il suo addio a “La Vita in Diretta” durante l’ultima puntata andata in onda oggi, venerdì 6 ottobre 2023. Durante il segmento finale del talk show, Matano ha rivelato ai telespettatori che la puntata di sabato sarebbe stata la sua ultima supplenza di sabato. Ha spiegato che cederà il posto a Marco Liorni, che tornerà con il programma “Italia Si.”

Alberto Matano, noto per la sua presenza costante nella trasmissione quotidiana, aveva temporaneamente assunto il ruolo anche per il sabato pomeriggio all’inizio della stagione TV 2023/2024. Tuttavia, con l’inizio di “Italia Si” previsto per il 14 ottobre, Matano lascia il suo posto del sabato per dare il benvenuto al ritorno di Marco Liorni.

Un momento divertente con Carlo Conti Nell’ultima puntata di “La Vita in Diretta,” Alberto Matano ha mantenuto la tradizione di collegarsi con lo studio di “Tale e Quale Show” alla fine del suo programma. Questa volta, Carlo Conti è intervenuto da dietro le quinte, mostrando alcune fasi del “trucco e parrucco.” Durante la conversazione, è emersa una divertente gag con Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che stasera si esibiranno come trio, con l’aggiunta di una donna famosa di cui non è stata ancora rivelata l’identità. La domanda umoristica di Matano a Conti su Francesco Paolantoni che sembrava “mezzo nudo” ha scatenato il riso tra gli ospiti e i telespettatori.

Elisabetta Ferracini e il ricordo personale

Nel corso della puntata, Alberto Matano ha ospitato Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, che sta conducendo interviste per Rai Italia. Matano ha rivelato che, prima della trasmissione, è stato intervistato dalla Ferracini. Nel cuore del programma, Matano ha rivolto a Elisabetta delle parole affettuose: “Finalmente sei di nuovo qui. Ti abbiamo aspettata a lungo.” Questo momento speciale è avvenuto mentre Mara Venier ha recentemente ricordato sui social la perdita del compagno di Elisabetta, rendendo il loro incontro ancora più toccante.