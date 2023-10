Mattino 5, Federica Panicucci fuori di sé: “Questo non lo permetto a nessuno”

0 SHARES Condividi Tweet

Nella trasmissione televisiva “Mattino 5,” condotta da Federica Panicucci, è emerso un dibattito acceso riguardo al caso della presunta veggente di Trevignano, Gisella Cardia, e alle misteriose statuine delle Madonne piangenti. La trasmissione ha annunciato un’intervista esclusiva con uno scultore che aveva l’obiettivo di gettare luce su questo mistero. Tuttavia, la discussione ha preso una piega inattesa quando un’ex portavoce della veggente ha espresso dubbi e critiche nei confronti dello scultore, portando Federica Panicucci a intervenire energicamente per difenderlo e chiedere rispetto per tutti gli ospiti.

Lo scontro in diretta

Durante la trasmissione, l’ex portavoce di Gisella Cardia ha sollevato dubbi sullo scultore invitato come ospite. Ha suggerito che lo scultore stesse cercando i suoi “5 minuti di gloria” e che stesse facendo dichiarazioni sensazionalistiche senza fondamento. Questo ha scatenato una discussione in diretta, con l’ospite che continuava a esprimere perplessità e accuse pesanti nei confronti dello scultore.

Federica Panicucci ha reagito immediatamente a questa situazione, affermando che non avrebbe permesso attacchi ingiustificati contro gli ospiti del programma. Ha sottolineato che lo scultore è stato invitato per fornire un parere e che il suo lavoro meritava rispetto. La Panicucci ha anche fatto notare che lo scultore non era presente in studio per difendersi direttamente dalle accuse: “Intanto però rispettiamo Magagnini perchè come lavoro fa lo scultore, e noi siamo andati da lui e gli abbiamo chiesto giusto un parere…Quindi come tale lo rispettiamo…Non permetto a nessuno di attaccare un altro ospite…”.

Il ruolo dello scultore e le opinioni dell’ospite L’ospite, tuttavia, ha cercato di giustificare le sue opinioni sottolineando la sua esperienza giovanile con la porcellana, suggerendo di conoscere l’impasto delle statuine delle Madonne piangenti. Questo commento ha generato ulteriori battute da parte degli opinionisti presenti in studio, tra cui Roberti Poletti, che ha scherzato sul fatto che l’ospite potesse finire nella “lista dei sospettati.”

Federica Panicucci ha condiviso il senso dell’umorismo, avvertendo l’ospite di “darsi la zappa sui piedi.” Nonostante questi momenti di leggerezza, la discussione è continuata in modo serio sulla questione delle statuine e della veggente fino alla fine della trasmissione, con l’ospite invitata a rispettare il lavoro dello scultore e ad affrontare il dibattito in modo costruttivo.