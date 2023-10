Francesco Le Foche, l’immunologo ospite ricorrente a Domenica In, brutalmente aggredito, è in condizioni gravissime

0 SHARES Condividi Tweet

In un atto di follia a Roma, in via Po, il 5 ottobre alle 18, un uomo di 36 anni ha brutalmente aggredito Francesco Le Foche, un noto immunologo presso il Day Hospital del reparto di immunoinfettivologia del Policlinico Umberto I di Roma. Il medico, 66 anni, ospite frequente in programmi televisivi come Domenica In condotto da Mara Venier, è ora ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Umberto I a causa delle ferite riportate.

Le Foche ha subito un grave trauma cranico facciale, la frattura del setto nasale e la frattura del pavimento orbitario sinistro. Sebbene si trovi in condizioni critiche, non è in pericolo di vita. Nelle prossime settimane, dovrà affrontare una serie di interventi di ricostruzione al viso e sotto l’occhio.

Motivo dell’aggressione e arresto dell’aggressore L’aggressore, un uomo di 36 anni, ha sostenuto che lo specialista avrebbe commesso errori nella terapia e nella prescrizione di farmaci per un’infezione alla colonna vertebrale. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Villa Glori ed è emerso che aveva precedenti penali per ricettazione e problemi psichiatrici.

Chi è Francesco Le

Il professor Francesco Le Foche, nato a Sezze nel 1957, ha ottenuto notorietà televisiva grazie alle sue apparizioni in programmi come Domenica In. Durante la pandemia da Covid-19, ha lavorato in prima linea per combattere la malattia.

Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici e chirurghi di Roma e provincia, ha commentato l’episodio sottolineando che le aggressioni al personale medico sono purtroppo un problema costante nella Capitale e nei dintorni. Negli ultimi tempi, queste aggressioni sono in aumento, con un aumento del 60% nel 2023 rispetto al 2022, con 74 casi registrati. Si tratta di dati allarmanti che richiedono urgentemente misure preventive.