J-Ax indignato per le voci circolate sul suo conto scrive un post: “Smentisco tutto”

Fedez è stato dimesso dal Fatebenefratelli di Milano, dove era stato ricoverato il 28 settembre a causa di un’emorragia provocata da due ulcere intestinali. Il cantante, visibilmente provato ma in ripresa, ha espresso la sua gratitudine nei confronti di sua moglie, Chiara Ferragni, che è stata sempre al suo fianco, e ha ringraziato anche tutti i donatori di sangue che hanno contribuito al suo recupero. Fedez ha sottolineato l’importanza dei donatori di sangue, senza i quali non sarebbe sopravvissuto. Ha affermato di aver bisogno di ulteriore riposo per riprendersi completamente ma ha assicurato di stare bene.

Smentita sul possibile sostituto di Fedez a X-Factor

Nel frattempo, si sono diffuse voci riguardo a un possibile sostituto di Fedez a X-Factor, il talent show musicale in cui l’artista ricopre il ruolo di giudice. Inizialmente, sembrava che J-Ax, collega e amico di Fedez, potesse essere il suo successore nel programma. Tuttavia, J-Ax ha smentito queste voci tramite un post su Instagram, affermando categoricamente di non sostituire Fedez a X-Factor e augurando al collega una pronta guarigione: “Io non so chi mette in giro ste voci, ma visto che non smentiscono loro ci penso io. Non sostituisco Fedez a X-Factor. P.S.: rimettiti presto Fede”.

Come sta Fedez

Al momento, non ci sono notizie ufficiali sullo stato di salute di Fedez, ma si presume che l’artista condividerà aggiornamenti sui suoi canali social una volta tornato a casa. La sua famiglia e i suoi follower hanno vissuto una settimana intensa, preoccupati per la sua salute, ma ora possono tirare un sospiro di sollievo con la sua dimissione dall’ospedale.

In definitiva, Fedez è in fase di ripresa dopo il ricovero e sta ricevendo amore e supporto dai suoi cari e dai fan. Nel frattempo, le voci sul suo sostituto a X-Factor sono state smentite da J-Ax, che ha chiarito che non prenderà il suo posto nel programma televisivo.