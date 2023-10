Tale e Quale, tra i giurati un’imitatrice di Belen, valanga di critiche per la performance, sui social il massacro

0 SHARES Condividi Tweet

La terza puntata di “Tale e Quale Show” ha portato una sorpresa inaspettata per il pubblico televisivo italiano. Carlo Conti, il conduttore del programma, ha annunciato che il quarto giudice ospite sarebbe stato Belen Rodriguez. Tuttavia, l’aspettativa di vedere Virginia Raffaele, l’imitatrice ufficiale di Belen, nel ruolo dell’argentina è stata disattesa. A impersonare Belen Rodriguez è stata Amelia Villano, una giovane artista di 27 anni, conosciuta per la sua partecipazione a “The Voice” e il suo ruolo di speaker per Radio Zeta.

La sorpresa sul palco di “Tale e Quale Show”

L’ingresso di Belen Rodriguez è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico in studio e dai telespettatori a casa. L’artista argentina è salita sul palco cantando e ballando, attirando subito l’attenzione di tutti. Tuttavia, è stato evidente fin da subito un dettaglio che ha suscitato discussioni e polemiche sui social media: l’imitazione non era stata affidata a Virginia Raffaele, la celebre imitatrice di Belen, ma ad Amelia Villano.

Virginia Raffaele: l’imitatrice ufficiale di Belen

Virginia Raffaele è conosciuta per la sua straordinaria abilità nell’imitare celebrità italiane ed internazionali. Tra i personaggi a cui ha dato vita con maestria, c’è anche Belen Rodriguez. La sua imitazione di Belen è stata particolarmente apprezzata e ha ottenuto un grande successo sia sul palco del Festival di Sanremo che in altri programmi televisivi.

La scelta di Carlo Conti di affidare l’imitazione di Belen Rodriguez ad Amelia Villano ha sorpreso il pubblico. Su Twitter e altri social media, numerosi spettatori hanno espresso la loro preferenza per Virginia Raffaele come imitatrice ufficiale di Belen. Molti hanno sottolineato che Virginia Raffaele è conosciuta per la sua abilità nell’imitare Belen e che sarebbe stata la scelta più naturale per interpretare l’artista argentina.

Nonostante l’abilità di Amelia Villano nell’imitare Belen, il pubblico sui social media ha reagito male “Quella che imita Belen il nulla cosmico”, “Quando ordini online vs Quando ti arriva a casa”.