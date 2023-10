Tale e Quale, Lorenzo Licitra fa commuovere fino alle lacrime Loretta Goggi, Malgioglio ha una reazione che non piace a nessuno

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Licitra, ex vincitore di X-Factor, sta dimostrando il suo talento a “Tale e Quale Show”. Dopo una partecipazione al concorso di San Marino per l’Eurovision Song Contest, il cantante si sta rilanciando in modo straordinario nel programma di Rai 1. La sua interpretazione di “Fai Rumore” di Diodato è stata così emozionante da commuovere persino la presidente di giuria, Loretta Goggi. La sua performance ha scatenato la prima standing ovation della stagione e ha ricevuto applausi da quasi tutti i membri della giuria.

Il cuore del pubblico toccato da Lorenzo Licitra

La performance di Lorenzo Licitra a “Tale e Quale Show” ha toccato profondamente il pubblico in sala, che ha reagito con un applauso spontaneo e caloroso. Anche Loretta Goggi, la presidente di giuria, è stata visibilmente commossa. Ha elogiato la performance di Lorenzo, sottolineando la difficoltà della canzone e il fatto che lui sia riuscito a eseguirla in modo così magnifico. Il suo tributo a Diodato è stato un segno di rispetto nei confronti dell’artista originale.

Critiche di Cristiano Malgioglio

Tuttavia, non tutti i membri della giuria erano unanimi nei loro elogi. Cristiano Malgioglio ha espresso un’opinione contrastante, sottolineando che Lorenzo Licitra non aveva esattamente replicato lo stile di Diodato, ma aveva comunque fatto un buon lavoro. Questa critica ha scatenato una reazione negativa dal pubblico in studio, che ha fischiato Malgioglio per il suo commento. La sua valutazione è stata definitivamente superata dall’entusiasmo generale e dalla reazione positiva alla performance di Lorenzo.

Lorenzo Licitra sta guadagnando sempre più riconoscimenti a “Tale e Quale Show” con le sue eccezionali performance. Nonostante alcune critiche, il pubblico e la maggior parte della giuria sembrano essere affascinati dalle sue interpretazioni. Dopo un terzo posto e una vittoria nella seconda puntata, Licitra si sta candidando seriamente per un secondo successo consecutivo nel programma.