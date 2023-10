Pomeriggio 5, trash televisivo e insulti a fiume, Myrta Merlino supera Barbara d’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di “Pomeriggio5” di ieri, venerdì 6 ottobre, condotto da Myrta Merlino, è scoppiato un acceso confronto tra gli ospiti Andrea Piazzolla e Javier Rigau. Rigau era stato invitato come presunto ex marito di Gina Lollobrigida, ma l’incontro ha preso una piega inaspettata con l’arrivo di Piazzolla, ex collaboratore della stessa Lollobrigida. La situazione si è presto trasformata in uno scontro verbale carico di tensione e insulti.

Dubbio sulla spontaneità del confronto

Nonostante la Merlino abbia cercato di gestire la situazione e imporre delle regole, molti spettatori sui social media hanno dubitato che il confronto fosse improvvisato, suggerendo che potesse essere stato pianificato in anticipo. Questa polemica ha sollevato interrogativi sulla genuinità degli eventi televisivi e sulla preparazione di situazioni di confronto per aumentare gli ascolti. Alcuni utenti hanno messo in dubbio la sincerità della conduttrice e degli autori del programma nel presentare il confronto come un evento inaspettato.

Trash televisivo e insulti a fiumi

Il confronto tra Piazzolla e Rigau è rapidamente degenerato in una serie di insulti reciproci e minacce. Rigau ha accusato Piazzolla di essere un “parassita sociale” e di aver distrutto una famiglia intera, mentre Piazzolla ha difeso la propria innocenza. Le affermazioni sono diventate sempre più intense, con minacce di morte pronunciate da entrambi gli ospiti. La discussione si è svolta in un clima di tensione estrema, con entrambi gli uomini che si sono scambiati insulti pesanti e hanno alzato la voce ripetutamente.

Reazioni degli spettatori e critiche alla conduzione

La reazione degli spettatori non si è fatta attendere, e sui social media sono piovute critiche sia alla conduzione del programma che agli stessi ospiti. Molti utenti hanno suggerito che il confronto non fosse altro che una mossa di marketing per aumentare gli ascolti, e che il trash televisivo stesse raggiungendo livelli eccessivi. Altri hanno messo in discussione la scelta di invitare Piazzolla e Rigau, sostenendo che non fossero personaggi idonei a contribuire a una discussione costruttiva. La Merlino, pur cercando di mediare e mantenere il controllo della situazione, è stata criticata per la gestione del confronto.

Il trash televisivo sembra aver raggiunto livelli sempre più estremi, mettendo in discussione l’etica dei programmi televisivi che cercano di attirare l’attenzione a ogni costo.