Amanda Lear e il rifiuto ai Maneskin: “Si sono offesi, ecco cosa è successo”

Durante il loro notevole percorso al Festival di Sanremo, i Maneskin hanno collaborato con il coach di X Factor, Manuel Agnelli. Tuttavia, prima di prendere questa decisione, sembra che Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, i membri dei Maneskin, abbiano cercato anche una possibile collaborazione con la famosa artista Amanda Lear. Amanda Lear ha fatto delle rivelazioni interessanti durante un’intervista rilasciata nel programma televisivo “Splendida Cornice”. Amanda ha confessato di aver chiesto ai Maneskin quanto sarebbero stati disposti a pagarla per volare a Sanremo e cantare con loro. Secondo la sua versione dei fatti, questa richiesta ha offeso i quattro ragazzi, e di conseguenza, la collaborazione non si è mai concretizzata.

Amanda Lear: “Non li conoscevo, mi dispiace non aver cantato con loro”

Nell’intervista, Amanda Lear ha anche condiviso il motivo per cui è stata così selettiva riguardo alle sue partecipazioni in programmi televisivi e interviste. Ha spiegato che visita l’Italia solo per incontrare i suoi amici, poiché la televisione italiana moderna non le interessa particolarmente. Ha affermato di preferire l’epoca in cui la televisione era dominata da grandi spettacoli, a differenza dell’attuale proliferazione di reality show, tra cui il Grande Fratello.

Amanda Lear e i suoi racconti da diva

Amanda Lear ha anche scherzato sulla sua fama di “diva” nel corso degli anni. Ha raccontato un episodio in cui, molti anni fa a Capri, ha insistito per affittare una barca a motore in piena notte per tornare a Napoli dopo un concerto, poiché non c’erano traghetti disponibili. Tuttavia, ha riconosciuto di aver commesso un errore riguardo ai Maneskin. Amanda Lear ha ammesso che, inizialmente, non conosceva il gruppo in quanto vive in Francia e non era al corrente della loro fama. Quando i Maneskin l’hanno contattata, Amanda ha chiesto loro quanto avrebbero pagato per la sua partecipazione. Questo ha causato una reazione negativa da parte dei Maneskin, che si sono offesi per la richiesta economica, portando così alla rinuncia alla collaborazione. Amanda ha concluso dicendo che ora conosce bene i Maneskin e che si dispiace per l’occasione persa.