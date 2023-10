Verissimo, Lorella Cuccarini decide di dire davanti a tutti cosa pensa della figlia che “ama senza etichette”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini, una delle figure più amate e rispettate della televisione italiana, è stata ospite nel popolare talk show “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, la conduttrice ha affrontato un argomento personale che ha generato un grande clamore mediatico nei mesi precedenti: la sessualità di sua figlia Chiara.

Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini, aveva reso pubblica la sua attrazione sia per uomini che per donne, dichiarando di non voler etichettare il suo amore. Questa apertura e sincerità avevano suscitato reazioni e commenti da parte del pubblico e dei media. La Toffanin ha toccato l’argomento durante l’intervista, sottolineando quanto fosse stata audace e importante la dichiarazione di Chiara.

La risposta della Cuccarini è stata chiara e apprezzabile. Ha enfatizzato l’importanza di permettere ai propri figli di essere felici nelle loro scelte di vita e ha accettato pienamente la libertà di Chiara di amare chiunque desideri. La conduttrice ha ribadito l’importanza dell’amore incondizionato e dell’accettazione dei propri figli, indipendentemente dalla loro sessualità. Ha dichiarato: “Quello che noi speriamo per i nostri figli è che siano felici e le scelte che faranno nella loro vita sono loro, mi auguro solamente che siano tutti quattro ragazzi solamente felici.”

Riflessioni sulla famiglia d’origine e il ruolo del fratello

Durante l’intervista, Lorella Cuccarini ha condiviso anche alcune riflessioni sulla sua famiglia d’origine. Ha rivelato che da giovane non aveva avuto il privilegio di crescere in una famiglia unita, poiché i suoi genitori si erano separati quando aveva solo nove anni. Nonostante questo, ha sottolineato che la separazione dei suoi genitori aveva portato a un periodo di maggiore serenità per la sua famiglia, in quanto le tensioni si erano ridotte.

Un aspetto notevole della sua storia familiare è stato il ruolo del suo fratello maggiore. La Cuccarini ha spiegato che suo padre era un uomo molto distante e freddo, ma suo fratello aveva sempre fatto del suo meglio per colmare questa lacuna affettiva. Sin da giovane, suo fratello l’aveva coinvolta nelle sue attività e aveva creato un ambiente in cui si sentiva protetta e accettata. Questo rapporto speciale con suo fratello aveva avuto un impatto significativo sulla sua crescita e sul suo sviluppo personale.

Passione per lo spettacolo e futuro professionale

Lorella Cuccarini ha anche parlato della sua lunga e illustre carriera nello spettacolo. Nel 2025, festeggerà 40 anni di carriera, un traguardo straordinario che evidenzia la sua dedizione e la sua passione per il mondo dello spettacolo. Ha condiviso il suo entusiasmo nel seguire i giovani artisti dopo la loro partecipazione al popolare talent show “Amici.” Per la Cuccarini, è importante continuare a supportare questi talenti emergenti nel loro percorso professionale e personale.

Infine, ha anticipato i suoi progetti futuri, tra cui un evento molto atteso. Nel 2024, ci sarà il cinquantenario dello spettacolo teatrale “Aggiungi un posto a tavola,” e Lorella Cuccarini sarà una special guest in questa commemorazione. Nonostante l’ansia che accompagna un evento così significativo, la Cuccarini si è detta entusiasta di essere coinvolta e spera di essere all’altezza del ruolo che le è stato affidato.