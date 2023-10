“Chi c’era prima a condurre ha fatto solo figuracce con le faccette inopportune”e Myrta Merlino non nasconde più il suo pensiero contro Barbara d’Urso

0 SHARES Condividi Tweet

In un recente post sui social media, Myrta Merlino ha risposto alle critiche ricevute riguardo alla frase “troppo amore” pronunciata in relazione a una strage avvenuta ad Alessandria. La neo-conduttrice di “Pomeriggio Cinque” ha invitato le persone a rivedere l’episodio in cui questa frase è stata pronunciata nel suo programma pomeridiano. Ha cercato di chiarire la situazione e ha ricevuto commenti positivi in risposta.

Sostegno a Myrta Merlino

Tuttavia, un utente ha espresso un forte sostegno nei confronti di Myrta Merlino attraverso un commento critico nei confronti di Barbara d’Urso, l’ex-conduttrice di “Pomeriggio Cinque”. L’utente ha sottolineato che molte persone sembrano aver dimenticato le azioni e le espressioni inappropriate di Barbara d’Urso nel passato. Ha suggerito che questo possa essere un tentativo di scoraggiare Myrta Merlino e spingerla a lasciare il programma. L’utente ha elogiato Myrta Merlino per la sua capacità di affrontare argomenti diversi con intelligenza ed educazione: “Purtroppo questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te, hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune! Tutto improvvisamente è stato dimenticato! Questo perché purtroppo stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone!”.

La risposta di Myrta Merlino

La reazione dell’utente ha ricevuto l’approvazione di Myrta Merlino, che ha espresso il suo apprezzamento con un “mi piace“. È possibile che Myrta Merlino abbia voluto semplicemente ringraziare l’utente per il suo sostegno e per le parole gentili. Tuttavia, il gesto ha suscitato alcune speculazioni sulle dinamiche dietro questa interazione.

Il primo mese di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque”

Recentemente, Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha fatto una valutazione del primo mese di Myrta Merlino a “Pomeriggio Cinque” in un comunicato stampa. Sebbene il comunicato abbia elogiato il lavoro di Myrta Merlino e riportato dati di share e spettatori, alcuni osservatori hanno notato che la situazione potrebbe non essere così positiva come descritta. Myrta Merlino non è riuscita a migliorare i dati di ascolto rispetto alla precedente conduttrice, ottenendo talvolta risultati inferiori. Inoltre, “Pomeriggio Cinque” perde spesso il confronto con “La Vita in Diretta” di Alberto Matano su Rai 1.