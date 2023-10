Tv Talk, Carlo Conti svela per la prima volta il rapporto tra Panariello, Malgioglio e la Goggi

0 SHARES Condividi Tweet

Nel programma televisivo TvTalk su Rai Tre, Carlo Conti ha spiegato in dettaglio la decisione di escludere Cristina Scuccia, l’ex Suor Cristina, dalla competizione Tale e Quale Show. Questa mossa ha suscitato curiosità e discussioni tra i telespettatori, e Conti ha voluto fornire una spiegazione approfondita riguardo a questa decisione.

La scelta di escludere Cristina Scuccia

Carlo Conti ha inizialmente chiarito che la cantante Jo Squillo non è stata una scelta di riserva. Al contrario, il programma l’aveva cercata precedentemente, ma Jo era stata impegnata con molti altri progetti e aveva rifiutato l’offerta. Conti ha spiegato che la decisione di escludere la Scuccia è stata presa dopo che la cantante aveva posto delle condizioni inaccettabili per la sua partecipazione al programma. Una delle principali preoccupazioni era il desiderio della Scuccia di avere il totale controllo sulle sue performance, inclusa la possibilità di rivedere le sue esibizioni e di scegliere personalmente le canzoni da eseguire.

L’equilibrio nel programma e la scelta di Jo Squillo

Carlo Conti ha sottolineato che Tale e Quale Show non è un reality, ma un talent show, e che accettare le condizioni poste dalla Scuccia avrebbe creato un pericoloso precedente. Di conseguenza, il programma ha optato per escludere la Scuccia e ha cercato una sostituta. Questo è stato il momento in cui Jo Squillo è entrata in scena. Malgrado le difficoltà iniziali di Jo Squillo nel programma, inclusi bassi punteggi nelle prime tre puntate, Conti ha confermato che la cantante milanese è stata la scelta giusta.

La giuria e l’equilibrio tra i giurati

Conti ha anche affrontato il tema della giuria nel programma. Ha spiegato che negli ultimi tre anni si è cercato di mantenere un equilibrio nella giuria. Loretta Goggi è stata elogiata come un pilastro della televisione e della musica italiana, mentre Cristiano Malgioglio è stato visto come un elemento che aggiunge leggerezza e allegria al programma. Conti ha sottolineato che Goggi e Panariello non soffrono del protagonismo di Malgioglio, poiché ognuno ha un ruolo ben preciso.