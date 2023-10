Levante prima posta un video poi lo rimuove, in tanti credono che fosse contro Elodie

0 SHARES Condividi Tweet

Un recente evento ha scatenato curiosità su una possibile controversia tra le cantanti italiane Levante ed Elodie. Durante la presentazione del suo nuovo clubtape “Red Light” a Milano, Elodie ha attirato l’attenzione con una copertina basata su un suo scatto sensuale disegnato da Milo Manara. Nel corso dell’evento, Elodie ha affrontato temi riguardanti la liberazione del corpo femminile e il femminismo, sottolineando la necessità che le donne facciano “rete” contro la misoginia.

Levante e il video misterioso

Poco dopo la diffusione dei video dell’intervento di Elodie sui social media, Levante ha postato una storia su Instagram che ha fatto pensare a molti che si riferisse alle affermazioni della collega. Benché Levante non abbia mai menzionato direttamente il nome di Elodie, la rimozione tempestiva del video ha alimentato ulteriori voci sulla possibile polemica tra le due artiste.

Nel suo video, Levante ha riflettuto sul fatto che le persone molto esposte dovrebbero evitare di affrontare argomenti importanti senza le competenze linguistiche o le conoscenze adeguate. Ha sottolineato il rischio di banalizzare temi cruciali anche quando l’intenzione è buona. Anche se non è stata menzionata alcuna figura specifica, l’attenzione è rimasta focalizzata su Elodie.

Le dichiarazioni di Elodie

Elodie ha sottolineato durante la presentazione del suo lavoro che il corpo femminile non dovrebbe essere motivo di scandalo. Ha affermato che il suo corpo rappresenta un manifesto politico di libertà come donna. La cantante ha anche criticato il concetto che le donne dovrebbero essere sempre in secondo piano rispetto agli uomini e capire la loro fragilità. Ha invitato le donne a non imitare comportamenti misogini e a fare “rete” come fanno gli uomini, sottolineando che l’uomo teme la donna perché questa è capace di creare.