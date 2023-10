Fabio Fazio risponde alla domanda su quanto guadagnerà a Discovery nel modo più glaciale

0 SHARES Condividi Tweet

Fabio Fazio, celebre conduttore televisivo italiano, sta per debuttare con la nuova edizione del suo programma “Che Tempo Che Fa” su Canale Nove, un canale del gruppo Discovery. Questo segna un importante cambiamento nella carriera di Fazio, che ha trascorso quasi 40 anni lavorando per la Rai. La decisione di lasciare la Rai è stata determinata da una proposta allettante da parte di Warner Bros Discovery, un gruppo che aveva cercato Fazio per sei anni. Fazio ha chiarito che non è scappato di nascosto ma che, quando si è reso conto che la Rai non aveva intenzione di rinnovare il suo contratto, ha intrapreso felicemente questa nuova avventura con Discovery. Ha sottolineato la gratitudine verso Discovery per avergli offerto questa opportunità e ha rispettato la Rai, dove aveva trascorso tanto tempo contribuendo al suo successo.

Reazioni politiche e risposta di Fazio

Dopo l’annuncio del suo abbandono, Matteo Salvini ha salutato Fazio e la sua co-conduttrice Luciana Littizzetto con un tweet. Fazio ha commentato che il tweet di Salvini ha “firmato l’uscita” e ha suggerito che, se fosse stato legato a un partito politico, sarebbe ancora rimasto alla Rai. Ha respinto l’accusa di vittimismo, affermando che non si è mai presentato come una vittima, ma semplicemente ha detto che sta andando a lavorare in un’azienda che lo vuole e dove viene ben retribuito.

Il mistero del cachet di Fazio

Uno dei punti di discussione principali riguardo al passaggio di Fazio a Discovery è stato il suo stipendio. Quando gli è stata posta la domanda su quanto guadagnerà a Discovery, Fazio ha risposto in modo criptico e riservato: “Quanto guadagno a Discovery? L’aspetto meraviglioso di lavorare nel privato è poter rispondere a questa domanda: fatti miei.” Questa risposta ha alimentato ulteriormente la curiosità del pubblico, ma Fazio ha chiaramente indicato che non intende discutere pubblicamente dei dettagli del suo contratto.

Nell’intervista, Fazio ha condiviso le sue opinioni su alcuni politici italiani. Riguardo alla premier Giorgia Meloni, ha affermato che sta dedicando molta attenzione a battaglie identitarie che non ritiene accettabili. In merito a Elly Schlein, nuova segretaria del PD, ha sottolineato che sta affrontando una situazione complicata. Infine, ha criticato duramente Matteo Salvini per una dichiarazione riguardante i migranti, definendola una “frase di una violenza definitiva, senza ritorno.”