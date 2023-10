Domenica In, Flavia Vento racconta la visione della Madonna e Simona Izzo con una battuta la ridicolizza

0 SHARES Condividi Tweet

Flavia Vento, ex modella e personaggio televisivo, ha suscitato reazioni contrastanti quando ha condiviso di aver avuto una visione della Madonna con dodici stelle sopra la testa. Questo evento insolito ha portato Flavia a essere invitata come ospite a Domenica In, da Mara Venier. Durante la sua apparizione, Flavia ha raccontato nel dettaglio questa esperienza spirituale e ha dovuto difendersi dalle domande scettiche e sorprendenti di Simona Izzo.

La visione di Flavia Vento: un’esperienza straordinaria

Flavia Vento ha descritto la sua visione della Madonna avvenuta il 3 ottobre, mentre passeggiava in un campo da golf con una cascata. Ha raccontato di aver avvertito un profumo di rose nell’aria e di aver visto una luce intensa. Con gli occhi chiusi, ha affermato di aver visto una figura femminile vestita di azzurro con 12 stelle sulla testa, che le avrebbe detto: “L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà.” La particolarità di questa visione risiede nel fatto che Flavia afferma di aver udito questo messaggio in italiano. Tuttavia, la sua storia ha subito un’inaspettata interruzione quando Simona Izzo ha chiesto se avesse mangiato, implicando un possibile stato di alterazione mentale e prendendola, evidentemente, in giro: “Ma tu avevi fatto colazione quella mattina?”.

La difesa di Flavia e le sue visioni precedenti

Flavia Vento ha sostenuto di essere stata scelta dalla Madonna a causa della sua conversione religiosa e del fatto di essere “casta” da 10 anni. Ha cercato di dimostrare la validità della sua visione mostrando un video registrato il 15 agosto nello stesso luogo in cui avrebbe visto la Madonna. Tuttavia, il video non ha fornito prove tangibili dell’evento, e Simona Izzo ha sostenuto che il fenomeno fosse solo un riflesso. In passato, Flavia ha dichiarato di aver avuto incontri con esseri extraterrestri, suscitando dubbi sulla sua credibilità.