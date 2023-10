Amici 23, Lorella Cuccarini una furia contro Anna Pettinelli, le parole che le dice sono durissime

0 SHARES Condividi Tweet

La puntata di Amici 23 è stata caratterizzata da un intenso confronto tra le due insegnanti Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Dopo la sfida tra le allieve Sarah e Alice, giudicata dal maestro Beppe Vessicchio, Lorella ha avuto l’opportunità di esprimere la sua opinione sulla critica di Anna nei confronti di Sarah. Lorella ha fortemente difeso la sua allieva, sottolineando che se Anna riteneva che Sarah non avesse le qualità per una carriera musicale, allora c’era qualcosa che non andava nella sua valutazione: “Se mi dici che Sarah non ha la stoffa per fare questo nella vita io sinceramente non so cos’hai nella testa”.

Lorella Cuccarini esprime delusione per le dichiarazioni di Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini ha espresso la sua delusione riguardo alle dichiarazioni di Anna Pettinelli, sostenendo che le affermazioni fatte da Anna erano oggettivamente sbagliate. Ha anche sottolineato l’incoerenza delle valutazioni di Anna rispetto agli allievi delle rispettive squadre. Lorella ha dichiarato che non comprendeva cosa passasse per la mente di Anna e ha evidenziato le differenze di giudizio tra le due insegnanti.

La replica di Anna Pettinelli e le tensioni tra i docenti

Anna Pettinelli ha risposto alle critiche difendendo il suo stile diretto e sincero, affermando che dice ciò che pensa senza falsi buonismi: “Io sono una persona che dice quello che pensa senza falsi buonismi perché non è proprio il mio stile”. Tuttavia, Rudy Zerbi, un altro docente, ha attaccato Anna sostenendo che sparava indiscriminatamente contro gli allievi delle squadre avverse senza focalizzarsi sulla propria squadra. Le tensioni tra i docenti di canto e danza sono aumentate durante l’episodio, con diverse dispute e polemiche.

Risultato della sfida e commento di Beppe Vessicchio

La sfida tra Sarah e Alice si è conclusa con la vittoria di Sarah, allieva di Lorella Cuccarini. Beppe Vessicchio ha elogiato Sarah per la coerenza tra la sua espressione e la sua performance, sottolineando che lei assomigliava alle canzoni che aveva cantato. Questo risultato ha rafforzato la posizione di Lorella e ha ulteriormente alimentato il conflitto tra le insegnanti.