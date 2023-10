Lorenzo Amoruso, la sua reazione decisa sui social dopo le accuse di Manila Nazzaro a Verissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Nella puntata di Verissimo di sabato, 7 ottobre 2023, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso ha fatto parlare di sé a seguito delle accuse pesanti mosse dalla sua ex compagna, Manila Nazzaro. L’intervista condotta da Silvia Toffanin ha rivelato dettagli intimi della loro relazione e dell’inaspettata rottura.

Accuse shock da parte di Manila

Manila Nazzaro ha reso pubbliche le sue emozioni e motivazioni alla base della fine della sua relazione con Lorenzo Amoruso. Ha denunciato umiliazioni e derisioni subite, definendo i comportamenti di Amoruso come “inaccettabili”. Ha anche accusato lui di aver cercato deliberatamente di scatenare una tempesta mediatica quando ha rivelato che la relazione era terminata a causa del suo nuovo fidanzato, Stefano Oradei. Tuttavia, Manila ha chiarito che la sua frequentazione con Oradei era iniziata quando era già libera da vincoli sentimentali con Amoruso.

La risposta sui social di Lorenzo Amoruso

Dopo le parole pesanti di Manila a Verissimo, molti si chiedevano come avrebbe reagito Lorenzo Amoruso. Inaspettatamente, l’ex calciatore ha deciso di rispondere al clamore mediatico con il silenzio. A poche ore dalle dichiarazioni di Manila, ha condiviso due Stories su Instagram che sembrano riflettere la sua scelta di non rispondere pubblicamente alle accuse. La prima: “Provaci. Il dolore è temporaneo. Il rimpianto è per sempre”; la seconda: “Il potere del silenzio.

Un seme cresce in silenzio. Ma un albero cade con grande rumore.

La distruzione è rumorosa ma la creazione è silenziosa.

Cresci in silenzio”.

Sebbene Amoruso non abbia menzionato esplicitamente la showgirl nelle sue Stories, è evidente che stava rispondendo alle sue parole. La sua decisione di mantenere un profilo basso ha sorpreso molti, considerando la risonanza mediatica dell’intervista di Manila. Questo silenzio riflette una scelta di evitare ulteriori polemiche pubbliche.

La storia d’amore che sembrava solida tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ha subito una drammatica svolta pubblica. Ciò che inizialmente sembrava una favola d’amore si è trasformato in un dramma mediatico, con accuse pesanti e rinfacciamenti diffusi sia sui social media che in televisione.

La rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è stata inaspettatamente esposta al pubblico, deludendo le aspettative di coloro che avevano immaginato una separazione più tranquilla e riservata. Questo scandalo ha scosso l’opinione pubblica, lasciando interrogativi aperti sulla futura evoluzione di questa controversia mediatica. Molti fan, che avevano seguito la coppia nel corso degli anni, sono rimasti sbalorditi dalla trasformazione di questa storia d’amore in un pubblico spettacolo.