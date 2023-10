Fedez a Chiara Ferragni: “E’ il caso che tu chieda scusa a Jovanotti” cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni ha dimostrato, ancora una volta, la sua passione per il divertimento e la sua spontaneità in un momento speciale con il marito Fedez. La celebre influencer, notoriamente non una cantante professionista, ha sorpreso il suo amato con un concerto privato casalingo. Tuttavia, l’interpretazione di una canzone di Jovanotti non è andata come previsto, ma ha regalato un momento divertente da condividere sui social.

Un concerto casalingo sorprendente

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più amate e seguite sui social media. I due sono legati da sette anni, sono sposati da cinque e hanno due figli. La loro storia d’amore è spesso sotto i riflettori, ma hanno sempre scelto di condividerla apertamente con i loro follower.

In un gesto di affetto e divertimento, Chiara ha deciso di dedicare a Fedez un piccolo concerto casalingo. Mentre il marito era disteso sul divano, lei ha tentato di eseguire “Per te” di Jovanotti. Tuttavia, la sua performance non è stata all’altezza delle aspettative, e Fedez non ha potuto fare a meno di ridere. Con dolcezza, ha suggerito a Chiara di chiedere scusa a Jovanotti per la sua interpretazione un po’ maldestra.

L’amore e il divertimento al centro della storia

Nonostante il risultato meno che perfetto, Chiara e Fedez hanno deciso di condividere il momento sui social media. Questa decisione riflette la loro autenticità e il desiderio di condividere con i loro follower ogni aspetto della loro vita. In una recente intervista, Fedez ha spiegato che preferisce raccontare la sua vita e la sua famiglia direttamente, anziché lasciare che altri lo facciano al suo posto.

Chiara Ferragni e Fedez, per questo, continuano a dimostrare il loro amore e il loro spirito giocoso, regalando ai loro follower momenti di genuina gioia e condivisione. Nonostante la mancanza di talento canoro di Chiara, il gesto è stato apprezzato da tutti, dimostrando che l’amore e il divertimento sono al centro della loro relazione.