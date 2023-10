Sophie Codegoni: “E’ finita con Alessandro, ecco perché”

0 SHARES Condividi Tweet

La notizia della separazione di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha sorpreso i loro fan, ma i segnali di una crisi erano evidenti già da qualche tempo. Le storie su Instagram di Sophie hanno anticipato la separazione, mostrando il suo trasloco da sola, senza la presenza di Alessandro. Ciò ha alimentato le voci sulla fine della loro relazione.

Le avvisaglie

Sophie ha condiviso la notizia della separazione su Instagram, rivelando che sono accadute “cose molto gravi” che l’hanno portata a prendere questa difficile decisione. La coppia aveva appena accolto la loro figlia, Celine Blue, cinque mesi prima. L’inizio della loro storia d’amore risale al Grande Fratello nel 2021, ma la loro relazione è continuata al di fuori dello show. Nel 2022, Alessandro aveva fatto una proposta di matrimonio a Sophie al Festival del Cinema di Venezia.

Le parole di Sophie: una decisione sofferta

Sophie ha spiegato la sua decisione in un messaggio su Instagram, rivelando che alcune rivelazioni recenti hanno contribuito alla fine della loro relazione. Ha ammesso di non aver mai immaginato che Alessandro, il padre di sua figlia, potesse comportarsi in modo così inaccettabile. Nonostante il dolore della separazione, ha assicurato ai suoi follower che continuerà a lavorare sui social media per portare positività e sorrisi.

Sophie ha concluso il suo messaggio ringraziando i suoi sostenitori e ammettendo che si è sentita travolta dagli eventi. Ha ammesso di aver sottovalutato la vera natura di Alessandro. Nonostante il periodo difficile che sta attraversando, ha promesso di tornare a essere la persona positiva che i suoi follower conoscono, anche se avrà bisogno di un po’ di tempo per sè stessa per elaborare tutto. La loro separazione rappresenta un capitolo doloroso nella storia di Sophie e Alessandro, che avevano condiviso pubblicamente la loro relazione con il mondo.