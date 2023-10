Carlotta Mantovan pronta per Ballando e si apre su Fabrizio Frizzi: “Che consiglio mi diede”

0 SHARES Condividi Tweet

Cinque anni dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan si prepara a un nuovo inizio come concorrente di “Ballando con le stelle“. La sua vita è stata trasformata dalla maternità e dalla lontananza dai riflettori televisivi. La decisione di partecipare al programma è stata influenzata dalla serenità ritrovata e dall’affetto dei suoi sostenitori.

Una vita lontano dai riflettori

Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan si è trasferita in Francia, dedicando la sua vita principalmente alla figlia Stella. Ha vissuto in modo discreto, lontano dai gossip e dai social media, concentrandosi sulle attività familiari e sulla routine quotidiana. La sua decisione di partecipare a “Ballando con le stelle” rappresenta un ritorno alla televisione dopo anni di assenza.

Il ritorno alla televisione e il ricordo di Fabrizio

Carlotta Mantovan è determinata a godersi questa nuova avventura televisiva e a divertire il pubblico. La figlia Stella è ora “serena”, il che ha reso possibile il suo ritorno in televisione come concorrente. La decisione è stata anche influenzata dall’affetto dei suoi sostenitori, che l’hanno spinta a tornare sul piccolo schermo. Carlotta non ha dimenticato Fabrizio Frizzi e parla spesso di lui con Stella, condividendo ricordi preziosi del marito.

Inoltre, Carlotta svela un consiglio prezioso che Frizzi le aveva dato anni fa, quando era concorrente a “Miss Italia”. Il consiglio riguardava il modo di apparire al meglio in video e come affrontare situazioni in diretta: “A Miss Italia, quando non eravamo fidanzati, lui dava un consiglio a tutte per apparire meglio in video. A me aveva detto di sorridere ma in modo discreto. Un altro suo consiglio a cui spesso penso è: se hai un dubbio in diretta su una parola, non la dire”. Carlotta è pronta per questa nuova sfida e per condividere storie di rinascita attraverso la televisione, continuando il suo percorso di crescita personale e professionale.