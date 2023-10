Rottura tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, il gesto forte di Nikita, la reazione della Fiordelisi

0 SHARES Condividi Tweet

L’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, che sembrava essere un solido legame tra due figure ben conosciute nell’ambito dei reality show e dei social media, ha recentemente mostrato segni di scricchiolio. Questa storia ha catturato l’attenzione del pubblico a causa delle tensioni emerse pubblicamente attraverso i social media e delle rivelazioni fatte da Nikita sulla loro relazione.

Le prime crepe nell’amicizia

Le prime crepe nell’amicizia tra Nikita e Antonella sono emerse nei giorni precedenti, con segnali evidenti di tensioni. I follower delle due influencer hanno notato like a tweet pungenti e frecciatine più o meno velate scambiate tra di loro. Questi segnali avevano già sollevato domande sulla solidità della loro amicizia, ma la conferma è arrivata in modo chiaro da parte di Nikita Pelizon.

Nikita espone i fatti su Instagram

Nikita, influencer attualmente coinvolta in una controversia per i suoi corsi motivazionali, ha deciso di condividere la sua versione della storia su Instagram. In una storia pubblicata, ha espresso la sua frustrazione riguardo alle dinamiche pubbliche dell’amicizia: “Scusate ma qui stiamo esagerando. Amo ‘risolvere’ nel privato cosa che ho cercato di fare in forma pressoché univoca durante la settimana. Noto, nonostante ciò, che si continua pubblicamente questo gioco. Ahimè quindi, per correttezza e trasparenza, mi tocca replicare con le stesse armi.”

Questo sfogo pubblico ha catturato l’attenzione dei suoi follower e di coloro che seguono Antonella Fiordelisi. La sua decisione di affrontare pubblicamente la questione ha sollevato interrogativi sul perché le due amiche non abbiano affrontato le loro divergenze in modo privato.

Rivelazioni shock e consigli a Pechino Express

Nikita non si è limitata a condividere la sua frustrazione, ma ha anche rivelato dettagli intimi sulla loro amicizia. Ha condiviso un audio inviato su Whatsapp, presumibilmente ad Antonella, chiedendo di vedersi prima della partenza di Antonella per Pechino. Questa mossa ha ulteriormente sollevato domande sulla natura delle tensioni tra le due.

Inoltre, Nikita ha rivelato di aver dato suggerimenti a Antonella per Pechino Express, un reality show in cui ha già partecipato. Ha dichiarato di aver condiviso segreti, metodi e tecniche per sopravvivere nel programma, suggerendo anche agli altri concorrenti di trovare un passaggio e di insistere per ottenere aiuto. Questa rivelazione ha suscitato dibattiti sul fatto che Nikita stesse condividendo informazioni che avrebbero dovuto rimanere private tra amiche.

La risposta di Antonella e la fine dell’amicizia

Dopo la pubblicazione di queste rivelazioni e sfoghi, Antonella Fiordelisi ha reagito disconnettendosi dai profili social di Nikita, segnando così la fine dell’amicizia tra le due donne. La mancanza di una risposta pubblica da parte di Antonella ha generato ancora più curiosità sulle ragioni sottostanti a questa rottura.

La situazione continua a evolversi mentre i fan delle due influencer cercano di capire meglio cosa abbia portato alla fine dell’amicizia.